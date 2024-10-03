黑龍江漢稱自助餐吃得多被趕走　餐廳揭背後原因　網民批吃相難看

有顧客反映，近日在黑龍江大慶一間自助餐店內，因自己吃得多遭店家趕走。店家回應稱，該名顧客自帶盆到餐廳用餐，多次提醒無果，餐廳並未趕他離開，是對方自己衝出店外。



影片顯示，一名男顧客在餐廳櫃檯前叫囂，「什麼玩意，吃這麼多我浪費了嗎？都不讓我吃飯。我XX浪費了嗎？憑什麼不讓我吃啊。我XX一點都沒浪費，我XX只是吃得多」，兩名疑似同行者的男子試圖將他拉走，但被他拉回櫃檯前。

男顧客稱自己吃得多遭店家趕走，他之後在餐廳櫃檯前叫囂。（影片截圖）

男顧客稱自己吃得多遭店家趕走，他之後在餐廳櫃檯前叫囂。（影片截圖）

《九派新聞》報道，當事人介紹，他經常在該店吃自助餐，每次89元一人。事發當日，他在餐廳吃了海鮮，但第一輪菜品還未上枱就被趕走，「那店家嫌我吃的多，之後就直接給我攆出來了，說我把錢退給你，你趕緊給我走」。

當事人稱，該餐廳的菜品偏鹹，於是他自帶盆到店將菜「過一過水」再食，結果店家稱只允許使用店內餐具，「說我那個拿盆（涮菜）浪費他們料汁了」。最後，店家更表示按照當事人的吃法，餐廳無法回本。

當事人稱，自己被趕出餐廳時非常生氣，有點情緒爆發，才會發生在餐廳櫃檯前叫囂一事。

兩名疑似同行者曾試圖將涉事男顧客拉走。（影片截圖）

涉事店家稱，該男子在店內使用自帶的大盆，多次提醒無果，但並未阻止他吃飯，是對方自己情緒激動，衝出店外，現雙方已和解。對此，當事人表示雙方並未和解，他已向市場監督管理局和市長熱線反映此事，目前暫未收到回應。

網民睇法：

可以吃，但你帶個盆是有點問題

很想知道是什麽樣的盆，還能涮菜

只要自己吃了，沒有浪費就行。

帶個大盆去吃自助餐？這吃相是不是有點太難看了？

吃得多，影響的是商家的利益。但帶盆去吃自助餐，影響的是其他消費者的利益

有點常識，哪個大餐廳允許自帶餐具？？

拿盆不地道 這種就拉黑吧 你帶盆一掃而光 其他顧客怎麽吃啊 缺德

這吃的是最後的晚餐嗎？

自帶大盆吃自助餐還是頭回聽說過。

