國產ZEEKR極氪電動車司機｢開自動駕駛後躺平｣　蓋棉被看美劇捱轟

內地一名開著「極氪」（ZEEKR）電動車的車主近日在網絡上釋出一段影片，遭來網友們痛罵批評。



影片中，車主正使用「自動駕駛」功能在公路上行駛，而車主及副駕駛座的乘客竟在車內蓋起棉被看著螢幕中播放的美劇。

大陸一名開著「極氪」（ZEEKR）電動車的車主近日在網絡上釋出一段影片，遭來網友們痛罵批評。（微博＠1024專員）

大陸一名開著「極氪」（ZEEKR）電動車的車主近日在網絡上釋出一段影片，遭來網友們痛罵批評。（微博＠1024專員）

大陸一名開著「極氪」（ZEEKR）電動車的車主近日在網絡上釋出一段影片，遭來網友們痛罵批評。（微博＠1024專員）

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透過影片可以發現，車輛正行駛在一條高架道路上，四周仍不斷有汽車經過。

回到車內，車主用一個膠樽固定住方向盤，便和一旁副駕駛座的乘客一同蓋著棉被，近乎於「躺平」的姿態，悠哉地欣賞著內裝螢幕播放的美劇。

由於片長只有約11秒，尚分不清是擺拍還是真實體驗自動駕駛功能，不過，車主的舉動已經成功拉著網友們的「仇恨值」，批評聲浪不斷。

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部分網友紛紛留言回應稱：

「欺騙的了司機，欺騙不了死神」

「這行為必須嚴懲，承擔刑事責任」

「拿自己和別人的性命開玩笑」

「睡一會兒就成仙了」

「不嫌車快，就嫌命長」

「並非無知，而是看穿生死」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】