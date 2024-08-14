有片｜2未成年偷小米車SU7　警方深夜追賊上演現實版「狂野時速」

近日，有網民稱自己的電動車小米SU7被2名未成年偷走，夜晚交警與偷車賊在馬路上演現實版「狂野時速」，而最後僅處罰錢或拘留15日。



據《大風新聞》報道近日，有網民稱自己的小米SU7被偷，據該網民提供的聊天記錄顯示，8月10日晚11時30分許，他在微信群稱「忘記鎖了，被人偷走了，要去追他。」

2名未成年人偷走小米SU7電動車，與警方上演「狂野時速」。（大風新聞）

11時52分，網民稱交警和自己在追車。11日淩晨0時41分，網民又分享多張照片，稱已經截停，「給我車開到一個巷子里面，人跑掉了，我現在回小區調監控。」「這種事也發生在我身上，真沒想到，他一路上為了躲避我們追擊，闖紅燈、逆行、超速……」「我的車門撞了，鎖不了了。」

淩晨1時18分，該網民稱調出CCTV，並將偷車男子照片發到群組內。1時30分，網民稱對方將他的行車記錄儀、哨兵模式都刪除了，偷車賊已被捕都是未成年人。

8月12日，當事網民分享了一段8月11日淩晨0時34分左右，由其他車輛行車記錄儀拍下的追車畫面。他講述道，是兩名未成年人偷車玩，他的車疑似出故障，第一次沒有斷開上鎖，導致卡片鑰匙被偷；第二次被偷時，他發現了，遂報警追回，「車受到刮擦碰撞，所幸沒有大事。」該網民稱，二人開車速度極快，自己駕駛「90多萬的Audi電車都追不上」。

至於對兩名未成年人的處罰，該網民在評論區回應稱，「一名未成年人賠錢不用拘留，另一名未成年人沒有賠錢，拘留了15天。」8月13日，福建泉州南安警方確認事件屬實，不過具體處置結果不便透露。