有片｜重慶外賣員當街遭掌摑兼腳踩頭 醉酒婦鬧事被刑事拘留
撰文：林芷瑩
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10月8日，重慶有醉酒女子當街毆打外賣員，掌摑後更用腳踩對方頭部。重慶警方通報稱，打人者已被刑事拘留，傷者已送院檢查治療。
影片顯示，外賣員坐在馬路邊的石柱上，突然被一名女子用手拉扯，兩人一同倒地，後來該名女子用腳踩住外賣員，期間又掌摑對方。其他路過的外賣員上前了解時，該女子稱「他撞倒我」，原本倒地的外賣員試圖起身，但她立即手腳並用讓對方繼續躺地。
目擊者稱，該名醉酒女子連人帶車將外賣員推倒在地，後來又掌摑、用腳踩對方頭部，但外賣員全程沒有還手。
重慶市公安局高新區分局通報稱，10月8日下午1時半許，警方接報在大學城西路29號附近十字路口，一名外賣員被一名醉酒女子毆打。警員到場後控制42歲打人女子黃某，並將21歲男外賣員冉某送院檢查治療。
經調查，黃某當日飲酒後，搭乘朋友駕駛的電動單車行至大學城西路時，因在路上呈S形左右搖擺，冉某超車時指責提醒，雙方發生口角，黃某將冉某拉倒在地，並踹踏踢打致冉某受傷。目前，黃某已被依法刑事拘留，案件正進一步調查處理。
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