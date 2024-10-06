哥哥趴婚車車頭擋路　臨時要求加碼20萬聘金　新娘激到去天台企跳

撰文：中天新聞網
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內地不少新人趁「十一」長假結婚，河南信陽卻出現奇葩一幕，傳出一名新娘哥哥結婚當天臨時向新郎索要18.8萬元人民幣（約20.8萬元港元）聘金，雙方發生爭執，新郎無奈之下強行帶走新娘，哥哥竟趴車頭擋路。

網傳影片中，新娘低頭捂著嘴似乎在不斷哭泣，甚至連婚紗新娘服都沒來得及穿，一身便服打扮，在新郎掩護下急匆匆地上了婚車，可當新郎新娘才剛坐上車，準備離開時，新娘的哥哥掙脫眾人阻攔，直接衝到婚車前，趴在車上阻攔，導致婚車只能停在原地。

新娘哥哥結婚當天臨時向新郎索要18.8萬元人民幣聘金，新郎無奈之下強行帶走新娘，哥哥竟趴車頭擋路（微博＠沸點視頻 影片截圖）
事發時新郎前來接親，卻沒有想到新娘哥嫂臨時要求現場再給聘金18.8萬元人民幣（微博＠沸點視頻 影片截圖）
無奈之下，新郎只好強行帶走新娘（微博＠沸點視頻 影片截圖）
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綜合內媒報導，有知情者透露，事發時新郎前來接親，卻沒有想到新娘哥嫂臨時要求現場再給聘金18.8萬元人民幣，而因為之前已經給過，新郎不願意再拿出錢來，在場的親朋好友也紛紛出言勸導新娘哥嫂，過程中新娘甚至兩次跑到樓頂揚言輕生，最終被新郎勸住。

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無奈之下，新郎只好強行帶走新娘，不料新娘哥哥使出肉身擋車這一招，先是爬到婚車上，試圖阻止新人們離開，被眾人紛紛拉下車後，又趁機躺地上，把腿伸進婚車車底耍起無賴，新郎最終選擇報警處理。

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當地轄區谷堆鄉派出所工作人員5日證實此事，表示新娘已被新郎接走了，事發原因是新郎將聘金轉帳到新娘銀行戶頭，而非現金支付到其哥嫂家中，故不讓妹妹出嫁，雖未造成人員傷亡，但影響極為惡劣，公安部門將依法依規對其哥嫂進行訓誡或拘留。

相關消息引發網友熱議，有人大讚新郎不妥協「把人直接帶走，霸氣」、「對付這種人，報警就對了」，更多人痛批新娘哥哥行徑太無恥，

「新娘要跳樓反抗，家人都不理，還是堅持要加價」
「根本沒把新娘當回事，成了賺錢工具了」
「太可怕了這種娘家人就是吸血鬼」

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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