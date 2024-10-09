門票60元　河南一博物館用照片代替實物展覽　網民：好歹放個仿品

有遊客反映，近日到河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館參觀時，發現館內大部分文物都以照片代替實物展出，抱怨自己「花錢買票被當傻子」。



內地傳媒報道，該遊客稱，自己花費60元（人民幣，下同）購票入博物館參觀，卻發現部分展品為玻璃框架內的文物圖片，他還在評論區提醒其他人不要將此博物館與洛陽博物館混淆。

有遊客反映，河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館內，大部分文物都以照片代替實物展出。（影片截圖）

有遊客反映，河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館內，大部分文物都以照片代替實物展出。（影片截圖）

10月9日，洛陽應天門遺址博物館工作人員解釋，博物館入館的確需要購買門票，館內並非所有展品均為照片，而是部分展館採用視圖展示方式。工作人員說明，博物館一直是圖片展示，沒有文物存放，如需觀看實物文物，遊客可前往洛陽博物館。

工作人員介紹，洛陽應天門遺址博物館共兩層，設有四個展館，其中僅有一個展館部分採用展品視圖展示，一層主要展示壁畫和遺址。工作人員提醒，購票參觀是個人選擇，購票時沒有相關提示，建議提前做好景區攻略。

另據《極目新聞》報道，博物館工作人員稱，目前隋唐洛陽城出土的文物在相關單位，工作人員正做文物考古研究，用照片代替實物為臨時展，已與相關文物部門對接，準備做實物展覽。

有遊客反映，河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館內，大部分文物都以照片代替實物展出。（影片截圖）

有遊客反映，河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館內，大部分文物都以照片代替實物展出。（影片截圖）

有遊客反映，河南洛陽隋唐洛陽城應天門遺址博物館內，大部分文物都以照片代替實物展出。（影片截圖）

網民睇法：

花60看照片， 還不如買一本書，回家看什麽都有。

要這樣的話我都能開博物館，把照片擺上去就行了

好歹也放個仿品在哪嘛！第一次聽說全部放照片的，真該給門票上印一個反詐app二維碼！

門票也用人民幣圖片付就可以了

照片你也敢收60啊？？？

應該叫圖片展

玻璃保護的是紙，怕紙風化

放照片不氣人，客服的態度更氣人

