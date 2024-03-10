回南天展櫃玻璃起霧？　廣東省博物館闢謠：非館內陳設

近日，華南沿海地區迎來潮濕的「回南天」，網傳廣東省博物館展櫃玻璃起霧，觀展者根本看不清展品。廣東省博物館澄清，網傳圖片非省博館內陳設，館方已採取多種技術手段保護文物展櫃，避免天氣影響展品。



廣東省博物館工作人員回應稱，網傳圖片非省博館內陳設，博物館最近一直正常開放運營，並未受天氣影響，館方也採取多種技術手段優化文物的保管及陳列條件，以保障文物安全和觀眾的參觀體驗。

工作人員表示，回南天對博物館內藏品不會有影響，博物館內有抽濕機，空調也會開啟。

回南天的出現令人擔心濕度太高，會對博物館文物造成影響。專家介紹，濕度確實是影響館藏文物質量的重要因素，潮濕會導致金屬藏品鏽蝕，常見的青銅病就是儲存環境潮濕導致。

此外，潮濕會降低紙質文物耐久性，導致纖維素水解、溶脹、加劇灰塵破壞力，縮短保存年限；導致字跡褪色，使文物喪失原有的使用價值；導致文物及館內設施受潮、發霉、損壞。此外，濕度過高還會導致木質、紙質以及絲綢品等藏品變形，而濕度過低則導致開裂。

廣東省博物館工作人員介紹，館方採取多種技術手段保護文物展櫃，避免天氣影響展品，一是安裝恒溫恒濕設備；二是工程部門會及時調控空調；三是文保中心後台密切關注展櫃的溫濕度變化並及時預防調控。

廣東省博物館。（微信公眾號＠大灣區之聲）

據悉，開空調、開抽濕設備、勤擦拭、勤拖地是博物館保護展廳文物的普遍做法。廣東民間工藝博物館文物保護管理部主任石浩斌表示，尤其是對於在古建築展廳內的文物，需要特別留意。

對於庫房文物的保護，廣州博物館副館長朱曉秋介紹，根據要求，庫房裏的濕度要維持在 50%RH-60%RH，溫度維持在25攝氏度左右，「庫房裏的文物有除濕設備保護，處於恒濕恒溫的環境下，回南天對其影響不大」。

石浩斌表示，在庫房內保存的文物，由於庫房環境相對密閉，館員可以對其溫濕進行精準度控制。此外，對於部分展廳展櫃表面起霧影響觀眾參觀的問題，各博物館還通過勤擦拭的方法加密處理頻率，保證展覽的觀感。