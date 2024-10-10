女博主獨闖哀牢山露營2天1夜後致歉　兩地管護局展開調查

內地女博主陳朵朵早前拍片記錄其在國慶假期間，於雲南森林禁區哀牢山搭帳篷露營2天1夜的經歷，在網上引起關注。兩地管護局表示，將對陳朵朵在哀牢山搭帳篷露營行為展開調查。

10月9日，陳朵朵發布道歉聲明，承認自己確實進入原始森林，但沒有破壞任何自然環境，願積極配合有關部門調查，「再次呼籲哀牢山，原始深林極度極度危險，切勿挑戰法律底線」。



內地傳媒報道，陳朵朵在哀牢山搭帳篷露營2天1夜，並稱在此期間遇到地磁紊亂、手機話筒走幾步就失靈，深夜下雨手機失靈等問題，還遇到熊。

在道歉聲明中，陳朵朵承認自己踏足南華縣保護區和鎮沅縣保護區，但沒有破壞任何自然環境、以及違法行為，「記錄視頻只是博主的一份愛好，我也沒想到會有這麽大流量」。

女博主陳朵朵獨闖哀牢山露營2天1夜。（影片截圖）

女博主陳朵朵獨闖哀牢山露營2天1夜。（影片截圖）

陳朵朵表示，自己是在通告發出前進山，通告發出之後，她再也沒有踏入哀牢山半步。出山後，她積極配合呼籲大家不要進哀牢山，連續發布視頻稱其極度危險，「以前也曾去過別的大山深處，經過這次教訓後，一定先了解政府規定再進山考察。再次道歉，給有關部門和大家添麻煩了」。

雲南哀牢山國家級自然保護區鎮沅管護局表示，已派出工作人員赴現場排查，確認該事件是否發生在轄區內，若有人擅自進入哀牢山保護區核心區域，將進行勸離、救助，盡全力保障大家的人身安全。

保護區南華縣管護局和鎮沅縣管護局工作人員表示，將對陳朵朵在哀牢山搭帳篷露營行為展開調查。

女博主陳朵朵獨闖哀牢山露營2天1夜。（影片截圖）

陳朵朵在哀牢山露營的影片現已刪除。（影片截圖）

公開資料顯示，雲南哀牢山國家級自然保護區，地跨3州（市）6縣（市），包含：楚雄市、雙柏縣、南華縣、景東縣、鎮沅縣和新平縣。保護區嚴禁任何單位和個人擅自進入，原住居民除外。同時，保護區內也禁止開展徒步、攀登、露營等活動。

據此前報道，今年國慶假期間，不少遊客湧至雲南森林禁區哀牢山徒步，但有專家指出，該處地理環境複雜，且晚間會釋放大量二氧化碳，行山人士會有缺氧風險。2021年，中國地質調查局4名地質人員曾在哀牢山失聯並遇難。