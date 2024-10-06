國慶｜遊客湧雲南｢禁區｣哀牢山　專家：磁場強度異常使指南針失靈

內地國慶假期，許多人趁著長假選擇在郊野山間行山徒步。不少選擇小眾路線的遊客前往雲南森林禁區哀牢山，導致鮮有人跡的上山車道塞得水泄不通，將禁區變成景區。有專家提醒，哀牢山地理環境複雜，存在大地磁場強度異常現象，會使指南針失靈，且夜晚會釋放大量二氧化碳有缺氧風險，危險重重。



近期，內地博主「山取畫材」獨自進入雲南哀牢山的影片在網絡走紅，讓神秘的哀牢山再次走進公眾視野。不少網民驚詫於博主影片中哀牢山的驚險，以為在看探險影片，甚至將其中的某些畫面截取，稱博主身邊有野獸在盯著他，為此，博主還專門回應「別瞎猜，全是樹根」。

影片走紅後，趁著國慶假期，許多登山愛好者湧入雲南哀牢山一探究竟，私家車在蜿蜒的盤山公路上塞得水泄不通，讓原本人煙稀少的「禁區」變成了人滿為患的「景區」。

哀牢山是古哀牢國東界界山，位於雲南中部，爲雲嶺向南的延伸，是雲貴高原和橫斷山脈的分界線，也是元江和阿墨江的分水嶺。山體高大磅礴，海拔約2000米以上。

據內地地理愛好者「譚老師地理工作室」介紹，哀牢山地形覆雜，天氣多變，森林茂密，分布著多種區系的森林動物，是國內動物資源最集中的寶庫之一。且山中霧氣彌漫，尤其是在雨霧天氣下，濃霧密閉的環境里晚上會釋放大量二氧化碳，人一旦長時間在山林中行走有可能因為缺氧失去意識，進而失溫。

此外，哀牢山經過測量存在著大地磁場強度異常的現象，導致指南針失靈，增加了迷路的風險。氣候變化多端，地形極為覆雜，這些因素共同作用使得哀牢山成為一個對人類構成致命危險的地方。也因神秘獨特的魅力，哀牢山成為眾多登山愛好者心中的「禁地」。

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目前，哀牢山有部分區域被開發成景區，有較為完善的配套設施與服務，也有遊客來此處遊玩。只要不進入未經開發的原始森林區域，幾乎不會遇到風險。也有不少戶外愛好者會在哀牢山外圍的行山徒步，但哀牢山的深處，就連當地村民也不敢貿然前往。

據內媒過去報道，2021年有4名地質調查人員在哀牢山失蹤遇難。曾前往救援的雲南省登山戶外運動協會會長胡文琨講述，在測量該地的磁場時發現，救援地的磁場是四川黑竹溝磁力強度的兩倍，該次救援是中國難度最大的救援行動。

10月5日，「雲南哀牢山仙境」帳號發布安全提示表示，哀牢山深處危險，別貿然前往未知地帶，未開發區域不要深入。