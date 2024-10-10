未來三天或現大地磁暴　中國北部有機會出現明顯極光

太陽在香港時間10月8日8時至10日8時先後發生五次明顯爆發活動，其中以8日3時12分左右，太陽活動區13842爆發的X2.1級耀斑，以及9日9時56分，活動區13848爆發的X1.8級耀斑最強，均達到了大耀斑等級。預料未來三天可能發生強地磁活動，其中10日晚間到11日晚間，可能出現大地磁暴，中國北部地區還有機會出現較為明顯的極光。



據公眾號「空間天氣」介紹，耀斑為太陽上最劇烈的活動現象之一，常體現為太陽表面局部區域突然和大規模的能量釋放過程，引起局部區域瞬時加熱，向外發射各種電磁輻射，並伴隨粒子輻射突然增強，就人類打噴嚏般。其有五個級別，即A、B、C、M、X，其中X為能量最大級別。

而地磁暴是一種典型的太陽爆發活動。太陽爆發時會發生日冕物質拋射（CME），每次拋射可將數以億噸計的太陽物質以幾百到幾千米每秒的高速拋離太陽表面，這些物質中包含著巨大的能量，一旦朝向地球而來並命中，就會引發地磁場方向與大小的變化，也就是地磁暴。

前太陽表面活動區（黑子）情況。（空間天氣／新京報）

預料未來三天可能發生強地磁活動。（空間天氣）

本次觀測到太陽在48小時內多次爆發CME，其中10月9日的第一次噴發正好對著地球而來，並且能量物質多、傳播速度快。結合對太陽活動情況的掌握，預料未來三天可能發生強地磁活動，其中10日晚間到11日晚間，可能出現大地磁暴，若無新的爆發活動出現，12日可能會出現小到中等地磁暴，隨後逐漸回復平靜。

另外，10日晚間開始，尤其是11日淩晨到12日淩晨期間，中國北部有機會出現較為明顯的極光，部分地區甚至有出現紅綠覆合極光的可能。