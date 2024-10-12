幾蚊一個「預製」粉絲扇貝？小紅書博主揭便宜真相：售賣假貨方便

港人北上消費蔚然成風，不少人尤其醉心於性價比極高的美食，惟繼早前有人質疑內地夜市出售的帝王蟹腳是「科技與狠活」後，近日，再有小紅書帳戶揭發內地夜市粉絲蒸扇貝只售幾塊錢一隻的便宜真相，是因一切已預製好，並總結賣假粉絲扇貝的兩大賺錢原因分別是成本低、售賣方便，惹來網民熱議。



該小紅書博主嘲諷有意取貨的商販，「有兩毛錢的粉絲扇貝你不要？」（影片截圖）

該小紅書博主自稱經營冷凍食品批發事業，她以「假粉絲扇貝賺不賺錢？」為題發帖，由成本到製作方法，列出真、假粉絲蒸扇貝的分別。在片段開頭，她先是嘲諷有意取貨的商販，「有兩毛錢的粉絲扇貝你不要？」、「「非要拿這一塊多錢一個的」。然後，她向觀眾分析現成的粉絲蒸扇貝何以賺更多的錢。

她直言「假的除了便宜還是便宜」。（影片截圖）

「假的除了便宜還是便宜」，她直言，第一個理由是便宜，現成粉絲蒸扇貝的肉，其實是櫛孔貝的肉，其以夏夷貝（帆立貝）的殼盛載，外加粉絲組成。成本可低至2亳子一個黃金貝、約4毫子一個7至8厘米的殼、約5毫子一個8至9厘米的殼、約8毫子一個9至10厘米的殼，最大約11至12厘米的殼，則售1塊錢一個。而蒜蓉料成本約1毫子，以放在8至9厘米規格的殼上為例，若賣10元5個，如此利潤就可達約六成，她又指一些大型超市的現成粉絲蒸扇貝賣15元6個，若是真的扇貝，成本約1.9元，加上粉絲和蒜蓉料，「你敢賣10塊5個嗎？」

現成粉絲蒸扇貝的肉，其實是櫛孔貝的肉。（影片截圖）

至於第二個原因，是售賣假貨方便。她解釋，因一切已預製好，賣假貨就不用像真扇貝般需要事前準備工作等，放爐子上一烤就可以。可要是用真的夏夷貝，則不但需要開殼，還要去內臟、去腮、擦裙邊，「一天幹多少活不說.....這一份成本就在9塊錢啊，一般老百姓誰能買？」她又認為，一般人不會細究它是夏夷貝的肉還是櫛孔貝的肉，直言是「買貴不買賤」。

售賣假貨方便，放爐子上一烤就可以。（影片截圖）

相關影片一出，隨即惹起熱議，不少網民對這種營利方式表達質疑及無奈，「原本粉絲扇貝賣的也不便宜，還要造假， 跟把預製菜當現炒的菜賣的人有啥差別？」，甚至有人直言，有良心的都賺不了錢，若不想被騙只能盡量自己買材料在家做，「自己開的殼才保真」。此外還有網民質疑「殼從哪來」的問題。不過也有人看不慣女事主說得那麼理即氣壯，認為其有鼓吹做假之嫌，「做假還整出優越感」。