高手在民間！初中學歷全靠自修　41歲農民花14年造出18架飛機

山東滕州一名只有初中學歷的 41歲農民朱士全在14年的時間裡憑藉著興趣和自修，造出了18架飛機。在朱士全居住的村莊裡，有間約121坪大小的廠房，正是他的「私人飛機場」，裡面停滿了各式各樣的輕航機，全都出自他的巧手，而且每架都能飛上藍天、馳騁青空，印證了「高手就在民間」的俗語。



《半島都市報》報導，小學時，幾乎所有的學生都寫過一篇作文，《長大後的夢想》。那時候比較熱門的夢想有科學家、醫生、老師、宇航員（太空人），朱士全的夢想是飛上天。對於在那個幼小年紀許下的願望，很多孩子只記了一天或一年，但朱士全記到了現在。

山東農民朱士全自學造飛機，14年造了18架輕航機。（半島新聞）

朱士全初中畢業後並未繼續升學，而是選擇學汽修當學徒，這段經歷讓他掌握豐富的機械操作技能，成為「造飛機」的基礎。而後，他也從事過長途貨車駕駛的工作，如同普通人般的結婚生娃、掙錢養家。

不過，朱士全並未放棄夢想，閒暇之餘便是上網瀏覽各種飛機，還從網路上購買各類航空相關書籍，包括空氣動力學、機械學、氣象學等，就這樣，他白天工作，晚上看書，經常到凌晨一兩點都還未有睡意。

朱士全初中畢業後並未繼續升學，而是選擇學汽修當學徒，這段經歷讓他掌握豐富的機械操作技能，成為「造飛機」的基礎。（半島新聞）

直至2010年，朱士全拿到一張輕航機的圖紙，開啟了動手造飛機之路。他表示，整架飛機有上萬個零組件，沒有成品可以買，

每個地方的情況不同，肯定要進行改裝。

他在圖紙上設計好之後，拿去請別人加工，因為數量少，很多人都不願意接，他就只能耐心等待。

白天工作，晚上看書，空氣動力學、機械學、氣象學等全靠自修。（半島新聞）

經過一年的時間，朱士全終於湊齊零組件，第一架小型動力飛機就這樣被他組裝成功，機身長度5公尺的小飛機恰好能乘坐一個人。這時，朱士全又碰上一道難題——「不會開飛機」。

朱士全碰上另一道難題——「不會開飛機」。（半島新聞）

朱士全還是「土法煉鋼」，開始在網路上找資料、學習操作知識，有時間就在「自製飛機」上練習，沒有機場讓他飛，就找一條沒有啟用的土路。剛開始只能往前滑行，慢慢可以跳躍式起飛，還拿到飛行駕照。

就這樣，朱士全完成了駕駛自製飛機的第一次試飛，飛機降落的瞬間，地面上來圍觀的親友們一片雀躍歡呼，這時，朱士全也壓抑不住心中的激動，這是他人生中第一次坐飛機，還是自己製造的飛機。

人生中第一次坐飛機，還是自己製造的飛機。（半島新聞）

朱士全一架一架飛機的造，名聲逐漸在圈子裡傳開，甚至有人請他幫忙造飛機，甚至有不少高校及科研機構慕名而來，他便負責製作半成品交付給科研單位進行後期改造，節省了前期基礎製造時間。

由於住在農村的朱士全實在太想找到合適的起飛場地，因此，他現在又有新的構想，希望能研發「垂直起降」的飛機，這樣就不會被場地限制。他的傳奇經歷也證明了「人因夢想而偉大」的這句話。

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