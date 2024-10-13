廣東女童遭高年級生潑熱水燙傷恐留疤　校方稱惡作劇　教育局追責

廣東韶關市乳源縣小一女童小妍（化名），在校內遭高年級男學生潑熱水，導致臉部、胸口和大腿嚴重燙傷，臉部恐留下疤痕。家長稱，不排除女兒被故意傷害，事後已經報警。

校方稱，事後已協調涉事男學生和家屬向受傷女童道歉，並安排心理老師為女童做心理輔導。

乳城派出所稱，正在調查女童被燙傷一事，是意外抑或故意傷害。



內地傳媒報道，小妍在乳城鎮中心小學就讀一年級，其父親丘先生稱，女兒裝水裝到一半時覺得水溫比較燙，想倒水，旁邊一名高年級的男同學主動稱可以幫忙，「他拿到水之後從我女兒頭上正面就倒下來」。

事發後，小妍立刻被送往醫院，傷情被確診為二度燙傷，臉上、胸口、腹部和大腿均被燙傷，其中大腿被燙傷最嚴重。經過多日治療，小妍傷勢逐漸好轉，傷情已穩定。院方表示，小妍近兩天就可以出院，恢復正常生活。

6歲的小妍在校內遭高年級男學生潑熱水，導致臉部、胸口和大腿嚴重燙傷。（影片截圖）

小妍留院多日。（影片截圖）

6歲的小妍在校內遭高年級男學生潑熱水，臉部燙傷恐留疤。（影片截圖）

6歲的小妍在校內遭高年級男學生潑熱水，導致臉部、胸口和大腿嚴重燙傷。（影片截圖）

學校相關負責人介紹，學校的直飲水機平常供水水溫為40℃，事發當天，小妍使用的飲水機出現異常，導致水溫過高。隨後，又因為六年級男同學臨時起意惡作劇，才發生被燙傷事件。

乳城鎮中心小學校長劉新會稱，當日同學向老師報告高年級男同學向女童潑水，但沒有講清楚是水溫異常高溫的情況下潑水，老師潛意識認為是平時40℃飲用水，所以沒有意識到嚴重性。

該名男同學的家人稱，兒子確實不知道當天飲水機的水溫過高，他平時也比較貪玩，已經認識到自己管教不到位的錯誤。

小妍在乳城鎮中心小學就讀一年級。（影片截圖）

小妍留院多日。（影片截圖）

小妍的傷情被確診為二度燙傷，臉上、胸口、腹部和大腿均被燙傷。（影片截圖）

韶關市乳源瑤族自治縣教育局副局長馮春潤表示，涉事男生對受傷女童所實施的是臨時起意的惡作劇，不是蓄意或惡意實施的情形。經查，涉事學校的直飲水機因非為人為故障導致水溫異常，也是導致此事件原因之一，學校負有安全管理的責任。

當地教育局部門表示，事發後積極做好受傷學生的醫治工作，同時排查全縣學校的直飲水機安全隱患，堅決杜絕此類事件再次發生。下一步，也將追究相關責任並作出處理。