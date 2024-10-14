上海一養護院被曝「囚禁」殘障人士　院方：為發病期間臨時管制

上海一養護院被曝出「囚禁」多名殘障人士。《大河報》報道，涉事養護院的工作人員解釋，病人發病時會有暴力傾向，此舉是對精神病人採取的保護性措施。



10月13日，有網民爆料，稱上海公誼養護院將多名殘障人士鎖在環境惡劣的小房間內。影片顯示，有人被關在帶鎖的鐵門內，屋內環境惡劣。

有網民爆料，稱上海公誼養護院將多名殘障人士鎖在環境惡劣的小房間內。（影片截圖）

有網民爆料，稱上海公誼養護院將多名殘障人士鎖在環境惡劣的小房間內。（影片截圖）

10月14日，涉事養護院的工作人員稱，被關者均患有精神類疾病，此舉是病人發作期間採取的保護性措施，具體情況可向相關部門了解。根據有關部門要求，該院正在對相關方面作出整改。

《今日關注》報道，涉事養護院工作人員回應稱，此舉是出於發病臨時管控的需要，因為病人在發病時會將大小便塗在牆上且有暴力傾向，只能採取強制手段臨時控制。

有網民爆料，稱上海公誼養護院將多名殘障人士鎖在環境惡劣的小房間內。（影片截圖）

影片顯示，屋內環境惡劣。（影片截圖）

大團鎮社區建設和服務辦公室的工作人員稱，該部門已經關注到此事，有專人負責，但此事目前不對外公布結果，目前還在核實中。浦東新區民政局養老處工作人員回應稱，上周已和殘聯介入事件，正在處理。

公開信息顯示，上海公誼養護院是一間民辦養老機構，位於上海浦東新區。

網民睇法：

這不就和電影《白日之下》裏面一樣的劇情嗎？

現實中到處都是《白日之下》，這些社會的邊緣人員永遠生活在看不見的地方

發作時，也得用乾淨的房屋保護吧！

不知道的以為是「集中營」

殘障人士需要的是保護不是虐待，這環境應該讓相關部門領導進去體驗一下

房間太臟囉，無精神病都變有精神病，改善環境，精神病患者也是人，也要乾淨衛生

既然開了這樣機構，就要像人一樣的對待他，他們也有家人，也要有基本的尊重，環境實在是差

這已經屬於非法拘禁了，即使是有精神病患者，他們也有共同的生活空間，不能被單獨關押起來。

