殘障女性被掛網上徵婚還稱可「先結婚後戀愛」　官方成立專班核查

近日，網傳有殘障女性被掛網上徵婚，標價18萬元（人民幣．下同），婚介更稱「聽話，能踏實過日子」等，引發輿論關注。事發地疑似為雲南紅河州彌勒市，周三（4日）晚間，彌勒市政府人士表示，當地已成立由多個部門組成的工作專班進行核查。



網傳一名為「才哥（全國相親）」的網紅主播在某短片平台多次發布徵婚信息，聘金明碼標價，涉及的女性則不乏智障、身體殘障等狀況，例如其中一則徵婚內容為「聘金18.8W（萬），農村女孩21歲，八成智商，聽話，能踏實過日子」。

該主播聲稱自己是正規婚介，若有需求，可到他們線下的婚介所相親，交完彩禮，另付兩萬元介紹費就可以把女孩領走，「先結婚後戀愛」。他又強調那些殘障的女性，要父母找他們，所有的程序都是正規的，有意者必須見父母，還有律師負責合約。

不過周三下午，上述徵婚帳號已檢索不到。據該主播IP地址顯示，其位於彌勒市。對此，彌勒市公安局及民政局皆已介入處理。周三晚，市政府人士表示已關注到此事，當地已成立由公安、網信、民政、婦聯等多部門組成的工作專班，分組對此事進行核查，後續會以官方通報的形式回應社會關切。