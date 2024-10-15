曱甴已進化？這種香港常見蟑螂不怕殺蟲劑　網民：拖鞋更好用

據《深圳新聞網》報道，佛山疾病預防控制中心近日發佈了一篇實驗文章，其中指出德國小蠊對兩種殺蟲劑已有抗性。對於網民「蟑螂已進化」的說法，疾控中心回應稱猜測不科學。據介紹，此次實驗中採用的是單一成份的殺蟲劑，而非市面上銷售的成份更為複雜的殺蟲劑。



一隻德國蟑螂（德國小蠊）夜間在一片樹葉上覓食。（視覺中國）

據佛山疾控消息，德國小蠊是蟑螂的一種，體長約為10～15mm，成蟲為棕黃色，具有極強的生命力。而據媒體報道，德國蟑螂在香港亦十分常見。

今年9月，佛山疾控中心開展了德國小蠊抗藥性實驗。實驗結果顯示，德國小蠊對高效氯氰菊酯、氯菊酯殺蟲劑均已有抗性，其中，對氯菊酯殺蟲劑呈高度抗性。

德國小蠊抗藥性實驗的實驗方法及結果。（深圳新聞網）

不少網民據此推測廣東蟑螂已進化：「我前天晚上在廁所殺蟲劑噴死一隻蟑螂後，我第二天去打掃時那隻蟑螂又活了」「蟑螂現在對那些蟑螂藥都免疫了，之前很有效，現在根本沒啥用」「蟲子從來沒有被真正的戰勝過」。

網民評論。（人民網）

網民評論。（人民網）

有網民更是指出，「耐拖鞋性沒進化就不算進化」。不過《人民網》曾刊文表示，如果蟑螂是雌性，並且剛巧攜帶著正處於孵育至成熟階段卵鞘，就有可能因為踩的動作導致蟑螂幼虫提前排出，如果沒有加以干預，這些幼虫很快就會發育為成體蟑螂。

但這種情況僅限於蟑螂是雌性，而且攜帶的卵鞘剛好處於合適階段時。如果是雄性蟑螂，或者雌性蟑螂並沒有卵鞘，則不會出現這種問題了。

德國小蠊。（天津海關）

蟑螂更強大猜測不科學

10月12日，佛山市疾病預防控制中心職員表示，「蟑螂已進化」猜測不科學。據介紹，此次實驗中採用的是單一成份的殺蟲劑，而非市面上銷售的成份更為複雜的殺蟲劑。

「此次實驗結果中的低度抗性是指蟑螂對高效氯氰菊酯殺蟲劑有抵抗力，但不太強，可能會出現殺不死蟑螂的情況，大家在生活中使用時可以適當地加大劑量。而蟑螂有高度抗性的氯菊酯殺蟲劑，我們不建議大家使用。」工作人員說。

工作人員表示挑選殺蟲劑時可以選用有效的衛生殺蟲劑成份，如圖中紅色方框標註的部份。（深圳新聞網）

德國小蠊。（視覺中國）

佛山疾控中心職員還表示，使用殺蟲劑來消滅蟑螂的方法治標不治本，建議從根源上解決，清除蟑螂的棲息和活動場所，斷絕它們的食物來源。