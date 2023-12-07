台灣恐怖鄰居任由曱甴身上爬　一開家門上百隻湧出走廊｜有片慎入

常說鄰居的質素很重要，如果對方衛生習慣很糟糕，可就頭痛了。



近日網絡上瘋傳一段影片，看到桃園某大樓的住戶房門一打開，隨即有蟑螂大軍湧出，走廊和樓梯上也滿滿都是，甚至鄰居走出來時，身上也有數隻蟑螂在爬，讓人看了頭皮發麻。

29秒影片曝光隨即嚇壞許多網友，直呼「太恐怖」、「起雞皮疙瘩了」。

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一名台灣網友在Facebook「內壢大小事」分享一段29秒影片，驚呼：「怎麼住，會不會太離譜了？」

看到桃園市蘆竹區一棟大樓內，走廊和樓梯上滿滿的小黑點，仔細一看全都是蟑螂，數量多到很難行走。

接著再往前觀察，發現這些蟑螂似乎都是從某個房客的房間裡竄出來的。

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影片中可以聽到，住戶嚇喊「叫他趕快把門關起來！」、「夭壽喔打開一直出來」，隨後有一名房客走進都是蟑螂的房間。

更驚悚的是，他的衣服和頸部也都爬了數隻蟑螂，但他絲毫不在乎，只抓幾下就走進家中。

這段影片也被分享到Facebook社團「爆料公社」裡面，嚇壞眾人。

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許多網友看到後紛紛表示，「好想丟幾隻雞進去」、「會不會太恐怖了，他是專門在養蟑螂嗎」、「OMG，看了我全身發癢」。

「當他鄰居的人太倒霉了吧！看了起雞皮疙瘩，好可怕」、「我要瘋了……看到在脖子跟衣服上」、「這是真的假的啊！好不舒服喔」、「哇靠，雞皮疙瘩都跑出來了」、「我不行，只要有一隻活口，我就無法安穩的生活」。

還有一名疑似在該大樓住過的網友指出，「這個社區這樣！不誇張啊！是真的，我租過！嚇到退租，不是環境是人為的！那裡的清潔人員有清潔！是住戶都不保持！很可怕」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】