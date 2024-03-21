鮮芋仙北京店恐怖後廚曝光：爬滿黑蟲　食材放垃圾桶上污布抹食具

撰文：ETtoday
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台灣連鎖甜品店「鮮芋仙」被踢爆北京2間門市的後厨衛生不佳。

包括未封口的紫薯泥、草莓河粉放在垃圾桶上；用於清潔的抹布沒有進行功能區分，又擦牆、又擦櫃子、又擦盆；店內多處出現黑蟲等，各種恐怖衛生情況全被拍到。

對於黑蟲亂飛，店員更誇張表示：「讓牠自由飛翔吧。」

記者臥底調查揭恐怖操作　點圖放大看看：

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近日，北京廣播電視台「生活這一刻」記者臥底調查北京鮮芋仙長楹天街購物中心店和凱德Mall西直門店兩家門市。

記者發現，兩家門市的後廚亂象令人瞠目結舌，包括未封口的紫薯泥、草莓河粉直接放在垃圾桶上；用於清潔的抹布沒有進行功能區分，擦勺、擦鍋、擦垃圾桶等。

調查中，店員讓記者把洗好的鍋放進水池裡，記者質疑「水池太髒了」。店員則表示，不怕檢查，還揚言「有檢查我頂著」。還有店員直言：「（有檢查的）你就跟他聊天，聊天就不罰了。」

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甜品品牌「鮮芋仙」門市遍及全球約有800家。北京有近40家門市，在多個熱門商圈均有分布。

後廚亂象被曝光以後，3月21日上午，北京市朝陽區市場監管局工作人員已來到事發門市進行檢查。

鮮芋仙總部客服表示，已看到兩家店的情況，去聯繫相關門市處理調查了，會有嚴肅的處罰，後續會發布通告公示聲明。

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