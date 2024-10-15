上海醫院歐式復古外觀引網紅打卡　長椅被佔拍照　市民批影響就醫

近日，上海一家三甲醫院因其歐式復古外觀，彷彿「一秒置身歐洲」，吸引一眾網紅扎堆打卡拍照，本身該被病院人士休息的長椅更被長期佔著，引發部分市民批評，認為此舉影響正常就醫。有人稱，類似的歐式建築在上海有很多，不用非來醫院打卡。周二（15日），院方回應指，會對有關行為進行勸阻。



事發於上海市第一婦嬰保健院（西院），由於設歐式復古外立面，外加院內建有歐式設計咖啡店，因此吸引不少「網紅達人」前來打卡拍攝，他們紛紛在社交平台發文推薦，「歐式小樓，一片綠地，很好看」、「99%的人不知道的上海新晉超出片打卡點，一秒置身歐洲」。

上海市第一婦嬰保健院（西院）設歐式復古外立面。（《小康》）

醫院吸引不少「網紅達人」前來打卡拍攝。（網上圖片）

長椅更被長期佔著。（網上圖片）

這些博主通常以咖啡店為背景，或坐在院內長椅上拍攝，不少人更專門攜帶反光板、三腳架、補妝包等專業工具，約攝影師來此拍照。還有人指出「這咖啡店開在外面就沒意思了，開在醫院裏就稀奇了」。

有網民指出「這咖啡店開在外面就沒意思了，開在醫院裏就稀奇了」。（網上圖片）

對此，市民紛紛認為網紅們的行為不妥，「病人就診完出來，看到一群人拍照，不太合適」，並提醒院內座椅是方便病患休息，而非供「遊客」拍照使用。另有人稱，其實類似的歐式建築在上海還有很多，根本不用非來醫院打卡。

市民紛紛認為網紅們的行為不妥。（網上圖片）

周一（14日），前述咖啡店店長向內媒回應道，該店今年1月10日開張，目的是服務醫護、病患及其家屬，「有時就診時間過長，讓他們有一個等待休息的地方」。他介紹，店鋪由其親自裝修設計，經過醫院審核，統一成歐式風格。近期客人確實比之前要多，但他們以拍攝為主，生意總體而言一般。

他強調，該店以服務病患為主，不建議拍攝，希望不要影響到醫院正常的就診環境。上海市第一婦嬰保健院（西院）便民中心的工作人員則表示，咖啡店為單獨一棟樓，目前來看尚未影響醫院就診秩序。

周五（15日），上海市第一婦嬰保健院最新回應指出，西院整體大修後，優美的環境吸引了部分市民前來打卡拍照，對此，醫院一直保持關注。作為一家公立婦產科專科醫院，為廣大孕產婦和患者提供專業的診療服務、優美的環境和良好的就醫體驗，是院方最重要的職責。後續，院方也將在前期管理的基礎上繼續加強管理，對於商業拍攝、長時間佔據為患者提供休息的座椅、使用補光燈等大型專業設備等行為進行勸阻，以保證醫院正常診療活動的進行，為患者提供更舒適的就醫體驗。