長沙警局打卡熱｜遊客凌晨3點排隊扮自首　網民：警察都想報警

內媒《瀟湘晨報》報道，因紀錄片走紅的湖南長沙坡子街派出所在十一黃金周仍然熱度不減，遊客在凌晨三點仍需要排隊才能拍照打卡， 網民戲稱：有時候警察都想報警。



湖南長沙坡子街派出所今年國慶黃金周畫面。（瀟湘晨報）

湖南長沙坡子街派出所，五一假期間門口出現「大排長龍」景象。（微博影片截圖）

據此前報道，因紀錄片走紅的湖南長沙坡子街派出所早在今年五一期間就已經爆紅出圈。

而在國慶黃金周期間，坡子街派出所人流量仍然趕超一片5A級景區，門口甚至排起了長長的隊伍。不僅白天遊客多，晚上凌晨2、3點還有人在派出所排隊 。雖然警方已提示「嚴禁蹲下、抱頭拍照等不文明行為」，但小紅書仍可見不少遊客抱頭蹲下扮被捕打卡。

網民稱凌晨三點仍需要排隊才能打卡。（瀟湘晨報）

湖南長沙坡子街派出所今年國慶黃金周畫面。（網絡截圖）

湖南長沙坡子街派出所今年國慶黃金周畫面。（瀟湘晨報）

湖南長沙坡子街派出所今年國慶黃金周畫面。（瀟湘晨報）

不少網民調侃派出所成打卡點：「有時候警察都很想報警」「這裏是世界上破案率最高的派出所，每天都有數不清的人來『自首』 ，無不『抱頭懺悔』」「有沒有可能裏面混了一個真想自首的」。但也有網民認為跟風打卡不可取：「人云亦云爭相打卡，簡直把派出所當成了菜市場，實在不可取。」

湖南長沙坡子街派出所今年國慶黃金周畫面。（網絡截圖）

據此前報道，坡子街派出所走紅，源於紀錄片《守護解放西》，該紀錄片於2019年首播，片中呈現該派出所警員工作日常，由於轄區為長沙最繁華的解放西路，人流量大，民事糾紛、治安與刑事案件多，展示出警員們辦案高水準。播出後廣受好評，遂成為長沙新晉網紅景點。