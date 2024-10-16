河南漢深夜困𨋢近10小時斷水斷電　一度病危至今恐懼幽閉環境

今年8月4日晚，河南鄭州市58歲男子武勇（化名）因擔心新房會漏雨，來到文化路的名門悅峰苑小區7號樓，準備乘電梯到5樓的家中，詎料在地下三層被困電梯近十小時，體驗到叫天不應、叫地不靈，既黑暗又缺水的絕望。雖然後來獲救，然而當時他已極度虛弱，一度病危，在昏迷近兩天後才漸漸恢復意識，但事後仍患上「經濟艙綜合症」，該病嚴重可危及生命。為了手術、治療及吃藥，目前他已花費5萬多元人民幣，近日，他將自己的事跡公開，並表示希望能夠盡早得到賠償，並對轄區內電梯進行整改。



武勇自述，事發當日，天氣預報稱晚上將有暴雨，由於新房4月剛交房，他很擔心窗戶沒關會漏水，於是急忙前往，拿上一些工具準備乘坐電梯上樓。電梯門關上時仍一切如常，但他按下5樓後，電梯卻沒有啟動。1分鐘後，他開始慌張，按開門鍵也沒用，於是開始試圖扒開電梯門，但費盡九牛二虎之力仍沒果。

名門悅峰苑地下三層電梯間。（極目新聞）

好在手邊有工具，他將工具擠入電梯門縫隙，勉強撬開約5cm，並開始驚聲呼救拍門。不過當他意識到時間已接近晚上10時，並且他位於地下三層，很難有人聽到呼救。當時手機已沒有任何信號，電量僅剩40%，即使瘋狂撥打110以及電梯急救電話也沒用，「我一遍又一遍按響了電梯求救鈴，震耳欲聾的警報聲響徹整個地下室，我渴望有人能聽到」。

涉事7號樓電梯。（極目新聞）

然而更令人絕望的是，在被困一個多小時後，電梯燈亦熄滅，排風扇也隨之停止，儘管後來一度重開，但很快又斷了。「無邊無際的黑暗吞沒了我」，武勇的衣服瞬間濕透，巨大的恐懼更讓他無法呼吸，「我聞到飄浮在空氣中淡淡的甲醛味，還有逐漸稀薄的空氣」。

武勇勉強撬開約5cm，但於事無補。（極目新聞）

墜入絕望的他開始感受到死亡的來臨，並提醒自己保存體力，一旦聽到旁邊電梯有人使用就開始呼救，其餘時間蜷縮在電梯中，「時間也一分一秒流逝，我感覺幾乎要脫水」。

期間，武勇更一度昏迷，「不記得有多長時間，只記得那個夢裏我墜入深淵，掙扎地高喊救命，當我從夢中驚醒發現自己依舊躺在這個狹小幽閉的空間，我抱頭痛哭」。他之後還開始編輯短信，寫給妻子、女兒和小外孫，還有年邁的父親，「我淚水幾乎流乾，無法料想我走之後我的家人該如何面對」。不過，其手機後來也因為沒電，徹底關機，「死寂不斷侵蝕著我」。

武勇撕去電梯內的廣告紙發洩。（極目新聞）

直到8月5日清晨，一位維修工聽到呼救聲後通知了物業管理人員，極度虛弱的武勇終於被救出。而進入河南省職工醫院急診的一瞬間，武勇便失去意識，診斷證明書更告知「病危」。

昏迷近兩天後，武勇漸漸恢復意識，但一切並未結束，他之後無法正常入睡，常常精神恍惚，對黑暗幽閉的環境尤其恐懼，被送至河南省人民醫院心理科治療。8月9日，武勇的雙腿痛得幾乎無法下床，於是他又轉入血管外科，被查出雙下肢血栓，以及雙肺感染，俗稱「經濟艙綜合症」，該病嚴重可危及生命。

診斷證明書告知武勇「病危」。（極目新聞）

武勇被查出雙下肢血栓，以及雙肺感染。（極目新聞）

目前，武勇因病已花了5萬多元，還時而高燒，時而意識模糊，變得極度敏感憔悴。然而至今，他未得到任何來自責任方的賠付。對此，他表示希望能夠盡早得到賠償，並且對轄區內電梯進行整改。

報道指，經調查，涉事屋苑的電梯曾多次發生故障，6號樓、7號樓均有住戶反映電梯在7月至9月期間出現滑梯及被困情況，但卻始終沒有警示標誌。

7號樓地下室一片狼藉。（極目新聞）

周一（14日），文化路街道辦事處工作人員表示，事情正在協調當中，並證實電梯確實存在問題，辦事處也召開協調會，觀看監控錄像，還承諾給武勇進行賠款，後續有需要可以走司法程序。