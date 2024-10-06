有片｜河南漢困𨋢求救半小時無人理　商場：緊急按鈕問題有待確認

有網民反映，10月5日被困在河南某商場電梯，期間多次按緊急按鈕但無人應答，被困半小時後才獲救，事後商場方沒有任何解釋和道歉。



事發於河南鞏義市星月時代廣場。當事人拍片稱，自己被困電梯內已經十幾分鐘，他多次按緊急按鈕但一直無人應答，廣場負責人電話一直處於忙線，而電梯內顯示的應急救援電話是空號（已停機或號碼不存在）。

有網民被困在河南某商場電梯，期間多次按緊急按鈕但無人應答，被困半小時後才獲救。（影片截圖）

有網民被困在河南某商場電梯，但他發現電梯內顯示的應急救援電話是空號（已停機或號碼不存在）。（影片截圖）

《縱覽新聞》報道，有網民在評論區質疑為何不報警求助，當事人解釋，由於其身處的廣場位於市中心，車流量大，擔心消防車輛過來不方便，故想先尋求廣場工作人員幫助，但被困30分鐘一直沒有人來救援，直至他在外面的朋友找到商場服務台，才有工作人員打開電梯。

當事人稱，當時一名戴著「管理」袖標的工作人員帶著一名維修人員打開電梯，他詢問對方為何急救鈴聲無人應答，對方表示不知道，也沒有就此事向他道歉。

該名網民稱，當時一名戴著「管理」袖標的工作人員帶著一名維修人員打開電梯，他詢問為何急救鈴聲無人應答，但對方表示不知道，也未有道歉。（影片截圖）

10月6日，星月時代廣場的工作人員證實，10月5日確實接獲求助，稱其朋友被困電梯，他便聯繫戴有「管理」袖標的工作人員前往救援，但對方並不負責電梯的管理工作，因此無法對當時被困者的疑問作出解釋，但對其態度問題表示抱歉。至於電梯內的緊急按鈕無人應答的問題，需向相關部門領導才能了解具體情況。