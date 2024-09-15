內地女演員稱母親困𨋢近1小時獲救　物業稱不可能先救明星惹議

曾參演《如懿傳》、《慶餘年》的內地女演員李純，日前在微博發文稱小區電梯突然停電，母親被困在密閉無光、極度缺氧的空間近一小時才獲救，請求相關部門介入調查。

該小區物業工作人員受訪時以「不可能說明星住這幢樓就先去救明星」回應，再度引起討論，網民質疑物業是偷換概念，想以此轉移話題，利用輿論壓力逼迫身為公眾人物的李純妥協。



9月13日，李純在微博發文怒斥小區物業，稱電梯長時間停電無人管理，自己的母親被困電梯，打電話求助才有維修人員將其母親救出。此後，李純刪除帖文，但已登上微博熱搜。

9月13日，李純在微博發文怒斥小區物業，稱電梯長時間停電，母親長時間被困電梯。帖文之後被刪除。（微博＠梨視頻）

李純生活照。（微博＠李純LiChun）

9月14日，李純再次發文解釋事情的來龍去脈。她表示，9月13日下午5時許，其父母所住的小區電梯突然停電，母親被困電梯後，第一時間向小區物業撥打緊急救援電話，說明事故情況和事故單元樓層，但一直沒有工作人員到場，最後被困50分鐘才獲救。

李純指，事故電梯中空間密閉、無光，也不清楚是否會有電梯墜落的情況，伴隨缺氧脫水，母親被困十多分鐘後，因身體不適且未有工作人員和救援人員到場，於是再撥打救援電話，才發現物業工作人員此前並未紀錄母親的被困位置。

李純表示，母親脫困感到心臟不適，回家後拒絕物業工作人員上門。然而，物業所謂的反覆電話道歉，實則主旨只是為了讓她刪除微博，隻字未提相關責任歸屬，在她不在場的情況下，母親在電話中口頭和解此事。她又提到，小區內其他樓棟也有居民被困電梯，甚至有電梯高速墜落中途停下的情況。

9月14日，李純再次發文解釋事情的來龍去脈。（微博＠李純LiChun）

《九派新聞》報道，涉事的名流印象小區物業工作人員稱，當日是緊急停電，事先沒有收到任何通知，他們在已知有人被困位置的前提下，和維修人員從近到遠救人。等救人結束，才開始排查送電的情況。

工作人員稱，他們是一個個人去救的，「不可能說明星住這幢樓，他被困了，我先去救明星，我們不可能這樣做。畢竟被困電梯人都怕，空間又小」。

安徽省蕪湖市鏡湖區濱江社區的工作人員稱，事件已經解決，但未透露更多細節。鏡湖區宣傳部工作人員表示，社區反饋電梯問題已經解決，至於時間是因為停電，救援過程有個先後順序。

資料顯示，李純1988年2月15日出生於安徽蕪湖，畢業於北京電影學院，內地女演員。2011年，在張藝謀導演的電影《金陵十三釵》中扮演秦淮河女，代表作有《歸來》《花千骨》《畫江湖之不良人》《慶餘年》《如懿傳》《今天的她們》等。

網民睇法：

物業偷換概念，人家是以一個業主，以一個女兒的身份發聲

救人是怎麽分先後的？不應該是先老人小孩，後正常人麽

這個物業真會轉移話題，物業想用輿論還壓力，但重點是老人被困50分鐘，不是先救誰的問題了！跟明星不明星有關係嗎？

媽呀！五十分鐘，任何一個人出來都得罵物業，密閉的空間，把人都悶缺氧了，更何況是老人！

不管是不是明星，普通人也不能關了50分鐘，還沒人救吧

按照物業的理論從近到遠救，那遠的業主活該？正常不該是幾波人去不同的地方救嗎？遠的業主可以少交不交物業費嗎

現在大部分的物業真是一言難盡，只管收費不管服務

