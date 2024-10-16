成都租客單位內養近百條蛇引恐慌　一度拒搬威脅眾業主敢碰就要賠

成都市某小區有租客在單位內飼養倉鼠及近百條蛇，引起眾多住戶恐慌。被投訴後，他一度以飼養寵物蛇不違法為由拒絕搬遷，讓業主自行向法院起訴。

10月15日，轄區街道辦以及社區工作人員表示，事件已經協商解決，租戶將在11月1日前搬離小區。



《澎湃新聞》報道，該小區某業主此前在問政四川網絡平台投訴稱，有租客在單位內繁殖蛇類，數量達到數十條，且大量養殖老鼠，存在巨大的安全和衛生隱患。涉及養蛇及養鼠的房屋為清水房（毛坯房），養蛇人並未居住在屋內。

有業主反映，有租客在單位內飼養近百條蛇。（經視直播）

該業主投訴稱，養蛇的行為已經嚴重影響小區及周邊居民的日常生活，希望當地有關部門出面解決，避免蛇鼠出逃，咬傷居民，或傳染細菌病毒等潛在風險。

《經視直播》報道，知情者楊女士介紹，9月30日，一位業主和涉事租客一同乘坐電梯，發現對方竟將數箱蛇搬入屋內，「看到他一排一排的格子，一摞一摞的，業主問這是做什麽的，租戶說這是裝的倉鼠和蛇，業主當場就被嚇住了」。

大批業主上門要求養蛇的租客搬走。（影片截圖）

在單位內養蛇的租客一度拒絕搬走，以養寵物蛇不違法為由，讓業主自行向法院起訴。（影片截圖）

楊女士稱，該業主隨後在小區業主群內反映有租客養蛇。後來，房東聯繫租客協商，但對方的態度強硬，「租客說租房合同裏面規定是可以養寵物的，如果房東要他搬家的話，那就打官司，還把房東拉黑了」。

她表示，知道布租客在家中養蛇後，大批業主上門要求他搬走，「之前說是有 30 多條蛇，前天物業說有 90 多條」，此事對小區業主的生活影響很大，「大家都很害怕，也很恐慌，（租戶）對面的業主都已經搬家了」，但對方稱「大家騷擾他，還說誰敢碰那個東西一下，就讓大家賠償損失」。

成都市某小區有租客在單位內飼養近百條蛇。示意圖。（視覺中國）

10月15日，成都市保和街道辦事處工作人員回應，9月30日晚，轄區派出所接到居民報警後，上門勸說無果。國慶期間，有關部門多次走訪小區，意欲與租客約談，但對方態度強硬。10月14日晚，物業、房東和租客以及業主代表們溝通協調，最後租客承諾會在11月1日前搬走。

工作人員介紹，該男子養的蛇屬於寵物蛇，且本人並不在該單位內居住，至於是否涉及繁殖蛇做商業用途，暫時無法確定。有關部門會持續關注，直到租戶搬離。