逼停貨車劫走3箱牛肚？內地三男子判刑　牛肚火鍋代價換3年牢飯

貴州省黔南州中級人民法院10月15日公告，3名男子因犯搶劫罪，在高速公路上逼停一輛運輸牛肚的貨車，最終搶走了3箱牛肚，並煮成火鍋食用。這3名男子因此分別被判處2年至3年不等的有期徒刑，並各處以罰金。



綜合《紅星新聞》、《九派新聞》等內媒報道，這宗事件發生於今年1月23日，當時，陸姓、藍姓、劉姓（另案處理）、韋姓（另案處理）和阿和（另案處理）等5人應覃姓男子的邀約，駕車從廣西南寧一路尾隨趙姓司機駕駛的貨車，直至貴州省羅甸縣境內。

當晚7時許，這群男子在羅甸縣的一條高速公路上成功逼停了貨車。之後，覃男駕駛貨車將其開至附近的服務區，在換回趙某駕駛後，覃男安排同夥押送貨車至廣西天峨縣。下了高速後，覃男等人將貨車上的3箱牛肚搶走。貨主隨即派人趕到現場，迫使覃男等人逃離。第二天，這群人遂將搶來的牛肚煮成火鍋吃掉。經估價，搶劫物品價值僅1215元（人民幣，下同）。

案發後，覃男和陸男被當地公安機關逮捕，而藍男經電話通知後也主動投案，並通知劉男自首。三人均承認犯罪事實，並退還了贓款。法院經審理認定他們的行為已構成搶劫罪，最終判處3人有期徒刑2年至3年不等，並處以每人3000元罰金。