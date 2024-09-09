山西廢棄房驚現高腐女屍　疑犯掐死人後搜刮20元潛逃　因猥褻落網

內媒《大河報》報道，山西一廢棄房屋內發現高度腐敗的女屍，警方調查後發現，疑犯因涉嫌強制猥褻罪早已被警方刑事拘留。疑犯交代，其趁受害人不備將其掐死，並搜刮走20元（人民幣，下同）後逃離現場。



山西廢棄房內發現女屍。（大河報）

廢棄房驚現高腐女屍

8月26日上午，山西省臨汾市公安局接警，有人稱在一廢棄門房內發現一具屍體。據報警者稱，他途經此地聞見有很大的異味，進去看了看才發現是死人了。

辦案民警介紹，事發地位於一處廢棄門房內，門前是一片野草叢生的花壇，且與居民區相隔甚遠，鮮有人經過。死者身上蓋着破舊的衣物，屍體已高度腐敗、面目全非。警方掀開屍體上覆蓋的衣物，發現其衣着相對整齊，根據相關物證，初步確認死者為李某（女）。

山西廢棄房內發現女屍。（大河報）

警方從死者的手機得知，8月4日早上有5次微信支付密碼輸入錯誤的記錄。經調查，找到一名可疑男子馮某，該男子已因涉嫌強制猥褻罪被警方刑事拘留。

山西廢棄房內發現女屍。（大河報）

交代作案過程

疑犯馮某指，8月4日凌晨5時許，他在火車站附近碰見受害人李某獨自行走，便藉故上前搭訕。得知李某要找工作時，他謊稱能給其找下工作，並要帶其去看工作地點。李某跟隨馮某步行至一廢棄房屋門口時，馮某趁李某不備，將其拖到門房內，捂嘴掐脖致李某窒息而亡。

隨後，馮某用李某的手機多次嘗試支付未果，便將手機殼背後的20元現金拿走匆匆逃離現場。