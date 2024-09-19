台灣食物中毒3死｜蝸牛小米糉驗出劇毒農藥　約96毫克便可能致死

台東一個部落近日發生疑食物中毒案，目前已造成3人死亡，有6人在深切治療部，包括一名7歲幼童，有3位已出院。台衛福部今（19）日上午臨時召開記者會，確認在食餘檢體中檢出農藥「有機磷托福松（terbufos）」。



衛福部19日臨時召開記者會，確認在食餘檢體中檢出有機磷托福松。（中時新聞網）

台東蝸牛小米糉中毒案。（中時新聞網）

據此前台媒報道，台東縣金峰鄉賓茂村一名83歲的老婦17日晚間食用了血桐葉包小米、蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉的小米糉，嘔吐、抽搐，送醫後不治，前往守靈親友有11人同樣食用了小米糉後送醫。

綜合台媒報道，衛福部今天（19日）表示在食餘檢體中檢出有機磷農藥「托福松」，食藥署副署長林金富表示，60公斤成人只要吃96毫克就達到半致死量，而小米糉一顆的重量大約是300克，推算估計一顆糉子內就有30毫克的「托福松」。

確認在食餘檢體中檢出「有機磷托福松（terbufos）」。（中時新聞網）

食藥署在食餘檢體中發現托福松，但蝸牛、血桐卻未檢出。（食藥署提供／中時新聞網）

疾管署副署長羅一鈞表示，目前有3人死亡、6人在加護病房、3位已出院。其中一位是7歲兒童，目前還在加護病房，但病況有好轉，其他都是成年人，年齡介於30多歲到80多歲之間，而死亡個案分別是30多歲、70多歲和80多歲。

毒物專家楊振昌說明，托福松為劇毒且烹煮無法破壞，但有2種解毒劑可用，包含巴姆、阿托品2種。食藥署此次在食餘檢體中發現托福松，但蝸牛、血桐卻未檢出。楊振昌表示，糉子包在一起，各種食材都可能檢出，若蝸牛特別多、葉子特別多，就表示殘留在那個地方較多。

確認在食餘檢體中檢出「有機磷托福松（terbufos）」。（中時新聞網）

至少12名患者食用過自製小米糉後出現嘔吐和抽搐。（中時新聞網）

糉子內含有蝸牛、小米以及醃過的竹筍。（TVBS新聞網）

《中央社》報道，農業資材行業者表示，很少農民會將托福松使用於農作物上，大多灑在農田四周用來防蛇，因為藥劑含有劇毒，蛇爬過後，腹部沾到就會死亡。「托福松」等松字輩農藥屬紅色警戒，有劇毒，而且還有強烈刺激臭味，使用時就會聞到，誤食機會也不高。