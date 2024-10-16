幼兒疑被關早教機構樓頂情緒激動　網民質疑涉體罰　官方介入調查

周二（15日），廣東江門有網民發布一段影片，顯示一名幼兒疑似在江海區袋鼠早教機構的樓頂被欄桿圍困，情緒激動，驚動警員到場。不少網民質疑事件涉及體罰甚至虐兒。周三（16日），江海區衛健局工作人員表示，已介入調查處理。



影片顯示，在一棟辦公樓對面的樓頂，有名幼兒被欄桿圍起來，當身穿黃色短袖的教師和其他幼兒離開樓頂時，這名幼兒獨自留在欄桿內，表現出焦慮和不安。他一度試圖從縫隙鑽出，但不成功，情緒十分激動。隨後，影片畫面切換，這時樓頂已空無一人，身穿黃色短袖的老師將圍欄打開，並牽出幼兒。

幼兒被欄桿圍起來，當身穿黃色短袖的教師和其他幼兒離開樓頂時，這名幼兒獨自留在欄桿內，表現出焦慮和不安。（上游新聞）

事件驚動警員到場。（上游新聞）

事件曝光後引發眾多網民關注並熱議，有人認為涉及教師體罰幼兒，「很明顯是體罰，幼兒的情緒很激動，甚至可以說是恐懼，看到小夥伴們走了他更害怕，可能會對孩子產生心理陰影」。但也有人質疑真實性，「視頻中有圍欄，是否是體罰還不確定，小朋友是不是這家早教中心的幼兒也沒有明確」。對此，有網民反駁，「小朋友試圖從欄桿中鉆出來，這樣的動作明顯是想逃離，被圍困的狀況非常不正常」。

周三，江海區衛健局工作人員回覆傳媒查詢時表示，已經介入調查事件，正在進行詳細了解，處理結果將會公布。轄區派出所工作人員則表示，對於相關責任人會依法依規處理，但具體細節目前不方便透露。另外，內媒多次嘗試撥打涉事袋鼠早教機構的公開電話號碼，但始終無人接聽。