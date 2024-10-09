內媒《新京報》報道，9月21日，湖南一名9歲女童的遺體在河中被發現，家屬稱孩子被發現時全身赤裸，身上有傷。《新京報》10月9日報道指，疑犯為同村一名即將滿14歲的男孩，警方已帶其指認現場。



湖南9歲女遺體被發現時全身赤裸，疑犯為同村13歲男孩。（影片截圖）

湖南9歲女遺體被發現時全身赤裸，疑犯為同村13歲男孩。（家屬抖音影片截圖）

據此前報道，湖南江永上甘棠村一名9歲女童被發現在河中身亡。死亡女童的母親表示，21日女兒被發現時未穿衣服，身上有傷。

10月9日，《新京報》報道，從多方核實獲悉，初步調查湖南江永溺亡的9歲女孩為他殺。知情人表示，疑犯為同村一男孩，與小女孩年齡懸殊，應該不會很親密：「初二的（男孩）怎麼可能跟三年級的（女孩）玩」。知情人還稱，疑犯承認是自己溺死小女孩，警方已帶疑犯指認現場。

湖南9歲女遺體被發現時全身赤裸，疑犯為同村13歲男孩。（家屬抖音影片截圖）

家屬稱孩子被發現時全身赤裸，身上有傷。（新京報）

湖南9歲女遺體被發現時全身赤裸，疑犯為同村13歲男孩。（家屬抖音影片截圖）

湖南9歲女遺體被發現時全身赤裸，疑犯為同村13歲男孩。（影片截圖）

當地村幹部稱，疑犯的家屬已到受害者家中道歉認錯，小女孩未滿9歲，男孩疑似差一兩個月滿14歲。夏層鋪鎮政府表示，正對受害者家屬進行安撫幫扶。當地派出所稱，受害者和嫌疑人均為未成年人，目前案件正在進一步調查中。