恐怖雙面人！網紅保母涉虐死2歲童　育有5兒曾稱｢看虐兒新聞痛心｣

高雄發生一宗恐怖虐兒案！一名無執照的宋姓保母為他人照顧一名未滿2歲的男童，卻對男童連環施虐，導致男童身上多處傷痕，洗澡時溺水送醫不治，昨日（9日）宋女遭檢方起訴。



宋女被起底是一名經常分享育兒心得的網紅，本身育有5個孩子，過去曾發文表示看到虐童、家暴的新聞「很痛心」，如今卻成為虐童新聞主角，相當諷刺。



宋女被挖出是一名經常分享育兒心得的網紅。（網絡圖片）

宋女被挖出是一名經常分享育兒心得的網紅。（網絡圖片）

宋女被挖出是一名經常分享育兒心得的網紅。（網絡圖片）

台媒報道指，宋女是一名有逾萬名粉絲追蹤的網紅，除了經營粉絲專頁外，個人FB自我介紹上寫著「擔任家庭保母／居家在宅、到宅托育」，不時會分享育兒心得、夫妻相處之道，還有一家人開心出遊的溫馨照，好媽媽形象深植人心。

其中宋女在2016年發布的文章被挖出，內容提及「三天兩頭就會看到虐童、家暴、性侵孩童的新聞，真的很痛心。或許那些惡劣的家長會說：『孩子是我生的，我要怎樣就怎樣，誰管得著！』但當你的孩子逐漸長大，當整個社會逐漸交在他們的手中時，一切的結果都會顯明出來，而那不是你能消受得了的！」

宋女曾在2016年發文抒發心情，稱看到虐童新聞很痛心。（截圖）

多次下毒手施虐 男童全身多達22處新舊傷

回顧整宗案件，今年6月6日高雄警方接報一名1歲10個月大的陳姓男童，在宋女家中洗澡時溺水，送醫搶救仍不治，檢方相驗卻發現男童身上有多達22處新舊傷，認為宋女虐嬰涉嫌重大，獲准羈押宋女。

檢方調查發現，宋女在5月30日至男童死亡的6月6日間，經常拿長鞋拔毆打男童頭部，打到顱骨骨折，有一次因不滿男童不自己吃飯，用手掐男童全身掐到瘀青，把男童重摔在地更是家常便飯。

6月6日宋女幫男童洗澡時，因不滿自己燙傷的傷口被抓到，竟朝男童頭部大量沖灌溫水，再推男童去撞牆壁，最後男童摔進澡盆3次，身體癱軟、嘔吐，直到宋女發現男童浮在水面上沒了動靜，連忙報警送醫。

而男童屍體經檢驗後，發現頭部有15處擦挫傷及挫傷，其中至少7處符合為棍棒傷或鞋拔傷；腦髓腫脹、軀幹及四肢有7處擦挫傷及挫傷，其中至少2處符合為棍棒傷或鞋拔傷。男童生前遭凌虐，造成硬腦膜上腔出血惡化，持續出血達170毫升而當場失去意識。

宋姓保母的粉絲專頁被憤怒網友留言怒罵。（截圖）

但宋女否認施虐，強調是合理管教行為，不清楚傷勢從何而來，惟檢方不採信說詞，9日依違反刑法凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴，法院裁定宋女繼續羈押。