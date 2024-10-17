摯友或戀人？美國律師意外發現祖母與中國男91年前合照　毅然尋人

美國密歇根州律師埃迪（Eddie Mears）在清理祖母維羅妮卡（Veronica Estelle Mears）的遺物時，意外發現一張攝於1933年的照片，該照片是維羅妮卡與大學同學的合影，由一英文名為「Benjamin King」的中國男子所送，上面還寫著「To Veronica with love」。



這引起埃迪的強烈好奇，於是決定探究這個合影中唯一的亞洲男子的身分背景，以及其與祖母的關係到底是摯友還是戀人，抑或是朋友以上、戀人未滿。為此，他不惜前來中國，這場跨越了時空的漫長找尋至今已持續了兩年，並於近期迎來新進展。



在這張近一個世紀前拍攝的照片中，維羅妮卡還是個20歲大學生，身旁站著一個年輕的中國男子。在那個年代，連跨國友誼都不常見，更不用說「with love」這一當時美國人很少會對一個普通朋友使用的用詞。種種跡象顯示，兩人關係非比尋常。

在這張近一個世紀前拍攝的照片中，維羅妮卡還是個20歲大學生，身旁站著一個年輕的中國男子，上面還寫著「To Veronica with love」。（周到上海）

年輕時的維羅妮卡。（周到上海）

由於維羅妮卡生前從未向埃迪或其父親提過這名中國男子，埃迪真的很想知道對方與自己的祖母有過怎麼的人生交集。

於是，他到圖書館翻閱當時的報紙，找來密歇根大學（University of Michigan）所有校友名冊，甚至透過AI一遍又一遍地進行中文搜索，例如借助ChatGPT讀清代奏折等。為了查清楚二人關係，埃迪不惜學習中文，還請了中文家教，也親身飛到中國。

埃迪為了查清楚二人關係，不惜學習中文，也親身飛到中國。（周到上海）

皇天不負有心人，最後，他終於找到了和照片上長得一樣的人，名叫「金伯銘」。而隨著消息曝光，眾多中國網友發起協助「尋找金伯銘」的接力活動，媒體也加入尋人行列，並得到上海市檔案館接收徵集部人員協助證實。

資料顯示，金伯銘來自浙江杭州，出身於書香門第，世居馬市街11號，與錢學森故居只是一街之隔。其高祖金應麟是清道光六年進士，官至大理寺少卿，著有《豸華堂詩文集》等。

金家老宅的對面是錢學森故居。（周到上海）

金伯銘畢業於滬江大學，1930年前往密歇根大學擔任交換生，1934年回國，曾於1939年11月透過商務印書館出版一本介紹現代銀行業的中文書。

據悉歸國後，金伯銘曾回到母校任職，也曾在北京大學執教，還進入了浙江興業銀行上海總部工作。記錄當時浙江興業銀行重要職員的「浙江興業銀行印鑑樣本」老冊中，就有金伯銘的名字。

金伯銘（紅圈示）在1985年參加滬江大學同學聚會時的照片。（微博）

滬江大學已經併入上海理工大學。同為埃迪在該校留影。（周到上海）

而據當年的美國報章記載，留美期間，金伯銘和維羅妮卡曾經一起組織大學生論壇，更討論日本侵華戰爭等主題。埃迪感覺，金伯銘可能是當時校園內一個風雲人物。

「我很驚訝，當時是1930年代，很少在美國大學裏見到亞洲面孔。尤其是以我祖母的家庭背景（來自一個貧窮的波蘭移民家庭），怎麽會和一個看起來富有的亞洲男性成為朋友的呢？」埃迪說道。

他指出，那時候美國學生習慣和自己人抱團，中國留學生似乎也沒興趣結交外國朋友，只關注學業，一心回國建設祖國，因此祖母能與對方建立起友誼，在那個時代充分體現了他們各自不同尋常的性格。

金伯銘離開密歇根大學前，與來送行的同學合照。埃迪認為，金伯銘有很好的人緣，合照反映了他的跨文化和種族社交的能力。（周到上海）

儘管金家舊址已拆遷，戶主資料早已註銷，但埃迪未有放棄找尋金伯銘的後人，「也許他曾經留下過日記本，或者向親人講述過自己在美國留學的經歷......那麽也許我就能知道，他和我的祖母之間曾經有過一段怎樣的過往」。

近日，埃迪向內媒興奮透露最新進展，指在網友們的幫助下，他已經知道了金伯銘兩個姐姐的名字，因為她們相對更有知名度，找尋她們的後代或許會比較容易。

據介紹，金伯銘的兩個姐姐，金啟靜和金耐先，都是當時知名的藝術家，其中金耐先更因為自己的悲慘婚姻，成為當年人們茶餘飯後的話題人物。

金伯銘與兩個姐姐的合照。（周到上海）

資料顯示，1938年，35歲的女攝影家金耐先嫁給國民黨中將、時任寧波防守司令部司令的王皡南，並在當年10月帶著豐厚嫁妝，乘坐王皞南為她專門安排的「棠賽輪」從上海到寧波。可是，當時與王皡南積怨已久的商人虞洽卿向蔣介石打小報告，稱王皡南阻擋難民船入寧波，公開抗拒「拯救難民，疏散上海人口」的緊急指令，用專輪「迎婦」，違背了「在抗戰時期凡屬軍人不得結婚」的通令。蔣介石於是下令立即槍斃王皞南，並在24小時內執行，金耐先也因此新婚3天就成了寡婦。

至於金伯銘的大姐金啟靜則專攻繪畫，和朱孔陽是民國時期著名的畫壇伉儷。

埃迪認為，金伯銘的兩個姐姐可能成為又一道突破口，「如果我能找到她們的後代，也許就能知道他在美國時的事情」。他又計劃下次再來中國的時候，能花時間探訪一下上海和杭州兩地的大型墓園，因那裏或許會藏著一些關於金伯銘未曾被發掘的秘密。