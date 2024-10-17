有片｜女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜　網民：猴子才該哭

內媒《瀟湘晨報》報道，近日，四川一女子在爬峨眉山時被猴子強行翻背囊，她掩面哭訴：「牠長得好醜，好過分啊！」。有網民評論指，猴子才該哭，翻半天全是化妝品，沒有一點口糧。



女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜。（影片截圖）

女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜。（影片截圖）

女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜。（影片截圖）

影片顯示，女子先是戴著墨鏡，全副武裝準備上山；畫面一轉，女子坐在台階上掩面痛哭，一隻猴子正在其身後翻背包，還將其背包中的移動電源扔了出去。女子則在過程中不停哭訴：「走開，你煩得很」「他長得好醜」「你好過分」。

女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜。（影片截圖）

女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜。（影片截圖）

女子爬峨眉山遭潑猴強翻背囊哭訴牠好醜。（影片截圖）

網民將該條片稱為「最意想不到的爬山轉場」，紛紛在影片下留言：「猴子：我了個豆！該哭的是我吧，全是化妝品，沒有一點口糧」「馬騮：你再哭」「猴哥:就帶個破充電寶上山了，我還以為有好吃的，還哭」。