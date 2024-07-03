上海迪士尼暑期門票漲價最貴799元　11月將調整票價結構

暑假將至，相信不少家長、學生都計劃外遊，主題樂園更成為出遊的必到之處。惟有網民反映，上海迪士尼的門票近日已漲價至719元 （人民幣，下同），而特別高峰日的門票售價更高達799元。



（微博＠上海迪士尼度假區）

網傳圖片顯示，整個7月，上海迪士尼的門票價格均為719元/張。不少網民分享此前購買的迪士尼門票截圖，價格從200多元到500多元不等。

有網民稱，2019年的門票僅售370元，「現在的票價簡直太可怕了」「去過最便宜的一次，實付206元，還送了88元的餐券」。有人解釋，暑假屬於旺季，每年旺季門票售價貴，暑假後淡季時價格會回落。

整個7月，上海迪士尼的門票價格均為719元/張。（小紅書＠張遠）

《上遊新聞》報道，對於門票漲價，上海迪士尼景區的工作人員解釋，目前臨近暑假，7月和8月都屬於「高峰日」，票價為719元，兒童票價為539元。

工作人員表示，「常規日」票價為475元，但每逢寒暑假、國慶節、過年以及其他節假日，票價都可能會比平時高，具體要以實際展示為準。另外，迪士尼最貴的票價為799元，適用於「特別高峰日」。

迪士尼度假區官網顯示，門票（一日票）價格為719元，兒童票為539元。（上海迪士尼度假區官網）

今年5月24日，上海迪士尼度假區發布公告稱，自2024年11月24日起，在目前的四級票價結構上增加539元和659元兩級票價，從而調整為六級票價結構。新六級票價結構的票價依次為475元、539元、599元、659元、719元和799元。

據悉，這是上海迪士尼樂園自2016年開園以來第五次調整票價。在2016年開園之初，上海迪士尼樂園實行的是兩級定價體系，平日門票370元、高峰門票499元。

自2016年開園以來，上海迪士尼門票價格迎來第5次調整。（微博＠上海迪士尼度假區）

網民睇法：

好貴學生黨去不起了

我18年去是250一張，23年去是350一張大概

感覺已經去不起了

這麽離譜

去不起

誰願意去當冤大頭誰去

迪士尼還有人去？

過分，一放假就漲價

誰愛去誰去

暑假去……說真的要不是我朋友只有暑假有空打死我都不會挑暑假去迪士尼人又多天氣又熱住宿還貴

