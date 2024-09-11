僅改人名及部分用詞　副教授翻譯名著被指抄襲　出版社：下架處理

由遼寧大學副教授崔杰翻譯、廣西師範大學出版社出版的《莎士比亞悲劇選集》，被指涉嫌抄襲知名翻譯家朱生豪的作品，該書籍將原來的「哎喲」替換為「我去」，僅修改了部分人名，其餘內容翻譯「近乎照搬」。

廣西師範大學出版社表示，2018年接到讀者舉報後，已下架有問題的書籍。

遼寧大學紀檢部門表示，已接到對崔杰的舉報信息，學校已介入調查，如抄襲行為屬實將秉公處理。



8月29日，一名為「絕版好書」的個人公眾號發布題為《我去！廣西師大出版社……》的文章稱，由遼寧大學副教授崔杰翻譯、廣西師範大學出版社出版的《莎士比亞悲劇選集》，涉嫌抄襲知名翻譯家朱生豪（1912-1944）的莎士比亞作品舊譯。

文章舉例稱，崔杰翻譯的《莎士比亞悲劇選集》中《羅密歐與朱麗葉》第四幕，將原來多處翻譯為「哎喲」的地方替換為「我去」，質疑此用詞放在名著中並不恰當。

文章舉例稱，崔杰翻譯的《莎士比亞悲劇選集》中《羅密歐與朱麗葉》第四幕，將原來多處翻譯為「哎喲」的地方替換為「我去」。（微信公眾號＠絕版好書）

另文章提出，崔杰將原來翻譯的「我的唯一的生命」替換為「我唯一的生命」，原來翻譯的「讓我瞧瞧」替換為「讓我趕緊瞧瞧」；或是在翻譯中替換人名，如將「奧賽羅」改成「奧德羅」，其餘內容幾乎與朱生豪的翻譯一致。

崔杰翻譯的《莎士比亞悲劇選集》，由廣西師範大學出版社2017年6月出版，是廣西師範大學出版社眾閱文學館「世界文學名著百部」叢書之一。據介紹，全書共437頁，定價為39.8元（人民幣），目前該書在京東、當當網等網絡平台仍有售。

遼寧大學副教授崔杰翻譯的《莎士比亞悲劇選集》，涉嫌抄襲知名翻譯家朱生豪的莎士比亞作品舊譯。圖為朱生豪翻譯的版本。（微信公眾號＠絕版好書）

遼寧大學副教授崔杰翻譯的《莎士比亞悲劇選集》，涉嫌抄襲知名翻譯家朱生豪的莎士比亞作品舊譯。圖為朱生豪翻譯的版本。（微信公眾號＠絕版好書）

《紅星新聞》報道，廣西師範大學出版社「審讀質檢部」工作人員表示，出版社已留意到網上關於崔杰翻譯作品涉嫌抄襲和用詞不當等問題，並接到讀者的舉報信息，出版社總編室方面已著手處理。接到舉報投訴後，出版社相關人員再次閱讀涉事書籍，認為該書在翻譯上確實存在問題，讀者反映的抄襲情況基本存在，並有用詞不妥問題。

工作人員介紹，該書自2017年出版後，約在2018年就有讀者向出版社反饋相關問題。當時出版社注意到該書翻譯質量欠佳，因此責成相關部門下架問題書籍。自第一版印刷後，出版社未再重版。

針對該書因翻譯質量問題再次引發輿論，該工作人員解釋稱，雖然出版社下架書籍也未重印，但因市場上存在盜版盜印書籍的現象，所以讀者仍可能買到該書的盜版。

遼寧大學副教授崔杰翻譯、廣西師範大學出版社出版的《莎士比亞悲劇選集》。（紅星新聞）

工作人員介紹，崔杰並非出版社簽約作者或譯者，與出版社並不存在合作關係，當年由責編人員韓某某負責聯繫相關譯者進行名著重譯工作。經出版社法務部門認定，韓某某對書籍質量存在問題至少應承擔連帶責任，但仍需研究討論如何對韓某某等相關人員追責。

對於購買到「問題書籍」的讀者該如何處理，該工作人員提出，讀者可將「問題書籍」郵寄予出版社，由出版社鑪定是否存在盜版盜印等問題。同時，出版社也正計劃向利益受損的讀者給予道歉和賠付。

遼寧大學紀檢監察處的工作人員透露，校方已接到對崔杰翻譯作品涉嫌抄襲的舉報，目前已介入調查並向崔杰本人核實情況。如調查確定崔杰存在抄襲等學術不端行為，學校將按規定秉公處理。