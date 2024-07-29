貴州一技術學校超額招生　逾2400人「無學返」　教育局立案調查

貴州省貴陽經濟技術學校被指違規超範圍招生，逾2400名學生「無學返」。

目前，部分學生已被通知分流到其他學校，貴陽市教育局將協助有意願的學生轉校，以及幫助家長全額退費；教育局已立案調查，承諾將積極維護相關學生、家長的合法權益。



網傳消息稱，貴州省貴陽經濟技術學校在只有600個招生名額的情況下，卻招收3000多名學生，意味有超過2400人的學籍在其他學校，畢業證也屬其他學校。

針對網上出現該校沒有辦學資質，以及該校學生無學籍等謠言，7月21日，貴陽經濟技術學校曾發表聲明稱，貴陽經濟技術學校擁有合法的辦學資質，本校正常就讀的學生均擁有合法的學籍。聲明中還稱，將對造謠者依法追究法律責任。

網傳學生向校方討要說法。（讀特新聞）

貴陽市12345發給學生家長的訊息。（讀特新聞）

7月26日，貴陽經濟技術學校向學生和家長發放專業分流知情通知書。通知書顯示，原報讀貴陽經濟技術學校的老年人服務與管理專業、電子商務專業、城市軌道交通運營服務專業等專業的學生，將按照專業對口，費用不變、老師跟隨的原則進行分流，分流時間為7月27日。此外，電子商務專業分流到貴州城市技工學校。

網傳的專業分流知情通知書。（讀特新聞）

7月28日，貴陽市教育局發布情況通報。通報顯示，針對網傳消息，貴陽市教育局已派出工作組進校調查核實。經初步調查，貴陽經濟技術學校在招生過程中，存在通過第三方違規超許可範圍招生、超計劃招生，並涉嫌虛假招生、虛假承諾等行為。

目前，貴陽市教育局已對該校的違規行為立案調查，調查情況及處理結果將依規公布；同時，將通過監督學校規範辦學、協助有意願的學生進行轉學、幫助有需要的家長進行全額退費等方式，積極維護上述相關學生、家長的合法權益。

學校聲明。（讀特新聞）

公開信息顯示，貴陽經濟技術學校成立於2007年4月24日，經營範圍包括中職教育，非學歷培訓，學校開設了學前教育、生物技術製藥、電子商務等多個專業，在校生共有3000多名。