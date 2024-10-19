女童賣14萬，男童16萬？　山東仲介狂言「今年賣出20個孩子」被查

日前內媒《紅星新聞》記者和與打拐志願者上官正義「放蛇」，假扮意圖購買嬰兒及辦理出生醫學證明的買家，找到山東臨沂市中介鐘女士，鐘女士稱自己一年已賣出去20多個孩子了，她表示女童賣14萬，男童16萬，更稱《出生醫學證明》、《預防接種證》都可以購買。



10月18日，山東省臨沂市成立由衛健、公安等部門組成的聯合調查組，調查核實相關情況。該中介鐘某豔已被公安機關依法傳喚到案，一經查實，相關責任人將依法依規嚴肅處理。



中介稱買家能選孩子性別 孩子生母多為女大學生

《紅星新聞》記者與打拐志願者上官正義，在山東臨沂某餐廳「諮詢」中介鐘女士，她宣傳稱「想買女娃男娃都行，提前說好我們去找待產母親，今年我們已賣出去20多個孩子了。」

鐘女士更詳細說明，「購買一名女童的價格為14萬元，男童的價格為16萬元。如確定購買，在繳納定金後，只需提供父母雙方的身份證即可坐等孩子到來。」為印證自己「生意」火爆，鐘女士向記者展示了一張「顧客」支付定金的轉賬截圖。記者注意到，該轉賬資訊發生在9月21日，轉賬留言標註為「辦證」。

鐘女士展示買方繳納購買出生證的預付款截圖。（紅星新聞）

鐘女士說，待孩子出生當天，買家只需在醫院門口等待，完成新生兒檢查確定健康後，買家父親到醫院簽字，便能將孩子帶走，同時承諾以買家身份辦好孩子的《出生醫學證明》。

這些孩子從哪裡來的？身體是否健康？面對記者的擔憂，鐘女士自述：「我幹這行7年了，數不清賣出過多少孩子，從沒出過問題。」

稱嬰兒後續有問題：可以全額退款

對於孩子來源問題，鐘女士表示，她能通過管道從意外懷孕又不願撫養孩子的年輕女性手中購買。為打消記者對孩子健康問題的疑慮，鐘女士稱，孩子的親生母親多為年輕女大學生，且中介在挑選「貨源」時，會對親生母親的樣貌、身高、體型等綜合考量，不合格的「貨源」不會收。

但孩子如何能提前確定性別？按照中國《母嬰保健法》規定，對胎兒進行性別鑑定系違法行為。但鐘女士卻笑稱：「我們在醫院裡有內線，鑑定胎兒性別太容易辦到了。」此外，鐘女士還承諾，整個過程期間，買家都不會和產婦見面，雙方均不知對方身份。且若孩子出生後存在健康問題或性別出現偏差，可全額退款。

「出生醫學證明」從哪裡來？

為避免人口販賣等現象，按照中國戶籍管理法規，為新生兒辦理戶口登記時，需向公安機關提供父母一方的居民戶口簿、雙方居民身份證、婚姻關係證明、出生醫學證明；若為非婚生育子女落戶，非婚生育隨父落戶的，還需提供具有資質的鑑定機構出具的親子鑑定證明。

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鐘女士則強調這不會有問題，隨即拿出一份證明。該證明資訊顯示，孩子出生日期為今年8月21日，母親為39歲的陳某某，父親為44歲的滕某某。但鐘女士自稱，出生證明上登記的這對夫妻，實際並非孩子親生父母，而是以超30萬元的價格，通過她購買的女嬰。

女士展示其自稱為他人非法代辦的新生兒出生證。（紅星新聞）

按照鐘女士的說法，在產婦進入預產期後，並不會用親生母親的身份證到醫院辦理住院手續，而是直接使用買方父母的身份資訊在醫院建檔住院待產。「換言之，醫院完全查不到孩子的親生母親資訊，避免後續很多麻煩。」鐘女士說。

《山東省出生醫學證明管理辦法》其中明確要求，孕產婦在入院分娩期間需通過身份核驗裝置進行實名實人刷臉認證，確保「人」「證」一致。核驗通過後，醫務人員方可進行住院分娩資訊上報及新生兒出生醫學證明辦理。

但鐘女士自稱，有能力為來路不明的嬰兒辦理「真實」出生證明，要價18萬元。為何辦理出生證明收費比直接購買一名嬰兒更高？鐘女士解釋稱：「因為讓醫院開出一張出生證，這背後承擔的風險更大。」

鐘女士介紹，醫院為買方「建空檔」的非法操作，因買方父母雙方並未實際在醫院建檔生產，因此需通過醫院內部人員為買方虛假建檔。而實際上醫院並無相對應的嬰兒出生。為消除嫌疑，待2-3個月後，才可通過虛假建檔資訊開出有效出生證明。

但當記者質疑該操作的可行性時，鐘女士同樣自稱，通過蘭陵縣婦幼保健院、臨沂市婦幼保健院兩家醫院的「內線」都可操作，且已有多次成功經驗。

10月18日，臨沂市婦幼保健院院長回應紅星新聞稱：「對於該線索反映情況，目前臨沂市公安機關已全面介入調查，我們醫院也會全力配合。

該院院長稱，因目前案件處於偵破階段，相關資訊不便對外透露。如後續有調查結果，醫院會依法依規處理。也會及時向社會公告。隨後，該醫院聯絡臨沂當地公安機關，目前警方已就此事進行立案調查。

「預防接種證」從哪裡來？社區衛生服務中心：不可買賣

另外，按照中國《疫苗流通和預防接種管理條例》第27條規定：兒童入托、入學時，托幼機構、學校應當查驗預防接種證。因此，讓購買來的新生兒獲得一份疫苗「預防接種證」也同樣重要。

「沒有醫院開的接種證，孩子就沒法接種新生兒疫苗，後續入托報名就很困難。」因此，鐘女士自稱能幫辦「預防接種證」，要價2萬元。

同時，鐘女士也向記者展示了一份其為他人購買的「預防接種證」的圖片。該圖片顯示，該接種證出自蘭陵縣城市社區衛生服務中心，接種兒童名為鄭某某，發證日期為今年9月23日。鐘女士稱，這份預防接種證也系買家通過她購買所得，並向記者展示了將辦好的疫苗接種證郵寄給買家的快遞資訊。

鐘女士自稱為買家購買的預防接種證。（）

根據《疫苗流通和預防接種管理條例》第26條要求，國家對兒童實行預防接種證制度。在兒童出生後1個月內，其監護人應當到兒童居住地承擔預防接種工作的接種單位為其辦理預防接種證。接種單位對兒童實施接種時，應當查驗預防接種證，並作好記錄。

為求證鐘女士展示其售出的疫苗接種本的真實性，記者來到蘭陵縣城市社區衛生服務中心第二接種門診處，一名現場工作人員在辦公電腦上查詢到了上述孩子的登記接種資訊。

紅星新聞記者還諮詢該工作人員，社區門診能否開具預防接種證，對方稱：「接種證只能由孩子出生醫院開具，社區門診無法開具。」

對於接種證能否進行買賣，該門診處工作人員稱接種證並不收費，也不可買賣。但當記者詢問，鄭某某的接種證涉嫌系他人非法購買時，該門診工作人員表示對此並不知情。

10月18日，針對鐘女士以及背後團夥可能存在的違法行為，記者和上官正義已向臨沂市當地公安機關進行報警，並將掌握的相關證據進行提交。

許多網民則分享內地賣嬰兒的情況一直存在。有網民認為應該加重販賣嬰兒仲介的罪行，但亦有網民認為可以理解有夫妻的領養需求，但非法買賣孩子就是犯法。

網民點睇：

「我們那裡十幾年前就有夫妻生孩子賣。更早大約20年前。大概199幾年。我們那裡去河南鄭州煤礦挖煤，說是入大工其實是夫妻倆去那裡生孩子賣。男孩價格高，女孩價格低點。」

「如果鐘女士能力僅此而已，那麼她就會受到法律的制裁，如果鐘女士能力不限於此，那麼最後的調查結果就是平息此事，給各方一個不了了之的交代。不是在臨沂，在全國各地，這樣有能量的人太多了。我們生活的社會其實並不是我們所認為的那樣，法律，總有約束不了的人。」

「雖然買去扶養總比墮胎失去一個生命要強，但畢竟是人不是動物，是不可能隨便合法買賣的。要是連人都可以隨便合法買賣，一旦形成了一種社會風氣。有沒有想過？以後又會有多少為了利益的人而盯著這一塊呢？那這個世道豈不是更亂了？」

「不孕不育家庭，領養孩子可以，通過正規管道，不是正規的管道，可想而知孩子們處境有多麼危險，女大學生意外懷孕還不想要，為什麼不採取措施，孩子生了，老大不小了吧？買賣孩子，是犯法。」

