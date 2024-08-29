内媒揭青島｢北方最大｣代孕實驗室 1娃95萬 有少女賣卵逾17次
撰文：盛昀
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據河南電視台8月26日報道，山東青島有三甲醫院醫生與代孕機構勾結，在地下實驗室進行取卵、移植等非法手術，一個孩子要價75萬（人民幣，下同），選性別則95萬，但該機構甚至以清潔人員兼職去做超音波檢查。有女孩賣卵逾17次，其中一次甚至未打麻藥。
8月26日，青島市衛健委通報指已成立調查組，將調查核實相關情況。
據河南電視台報道，記者暗訪發現，在青島一處廢棄的汽貿城中，暗藏著一個代孕的「高配實驗室」，號稱北方最大。
機構老闆叢某超表示自己在代孕行業幹了十年，在青島擁有兩家正規註冊的公司，表面是生物科技有限公司，背地裏卻做地下代孕生意。代孕一個孩子75萬，想篩選性別就要再多加20萬。
知情人士表示，這家代孕機構員工約有五六個人，其中有人專門在網絡平台上物色需要代孕的客戶，並尋找願意代孕的媽媽和願意賣卵的卵妹。
在該地下機構「捐卵」時，麻藥不是必需品。有女孩每三個月就要捐一回卵，已經「捐卵」了十七八次。有一次，機構職員給了女孩麻藥，但是女孩忘了塞，手術時候她的聲音整個走廊都能聽見，取卵醫生甚至因為此事，以後再也不進行取卵手術。
而由於取卵手術醫生的「離職」，代孕機構甚至讓本該是產科的醫生從事取卵，還讓保潔人員也兼職去做超音波檢查與機械消毒。
內媒《南風窗》報道，中國明令禁止醫療機構和醫務人員實施任何形式的代孕技術，但某些正規醫院的醫生因為利益，去地下實驗室開展非法手術。
知情人士透露，每做一次地下手術，代孕機構以現金方式給操刀醫生1500元、麻醉師2000元、護士600元。從今年3月開始第一台手術至6月，約做了幾十台手術。
8月26日，青島市衛健委發佈情況通報：針對網傳青島市某生物公司開展代孕一事，我委立即會同公安、市場監管等部門組成聯合調查組，調查核實相關情況。一經查實，將依法依規嚴肅處理。
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