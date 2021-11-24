與家人失散26年　文盲婦連家在哪省都不知　民警憑一隻糭成功尋親

一名文盲女子在26年前離開家鄉後輾轉在浙江流浪，最終在杭州定居。因為連自己家鄕在哪個省都說不出，一直以來警方也無法為她尋親。

直至近日，一名民警憑著這名女子小時候吃糭子的記憶，竟成功鎖定女子的家鄉位於1400公里外的貴州銅仁市，更為她找回親人。



綜合杭州網等報道，楊女士描述，在1995年，當時18歲的她被同鄉以招工為由帶到浙江麗水打工，沒想到的是剛到麗水的第一天，楊女士就被同鄉丟低。她只能輾轉乞討，後來又在杭州流落街頭。

楊女士沒讀過書，當時不會說普通話，表達能力也有缺陷，連名字都說不清，因此徬徨無助。直到她在路邊遇到了王先生，跟著他回到村裡，其後和他組織家庭並生育了兩個孩子。

在20多年裡，當地民警一直在想辦法為楊女士尋親，但她甚至說不出家鄕在哪個省，只知道從前住在山上，出門就是連綿起伏的大山，家裡有兩個哥哥，因此民警也一直束手無策。

「三角糭」成關鍵線索

直至今年10月，民警嚴旭恒走進楊女士家時看見他們一家在包糭子，閒聊間楊女士說，小時候每年農曆五月，媽媽都會包糭子，但和杭州的糭子不一樣，是三角形的，裡面不放餡，直接蘸白糖吃。

嚴旭恒聽到後，立即拿出手機上網搜索三角糭習俗，得到的答案是廣東、湖北、貴州貴陽等地。再根據楊女士對家鄉大山的記憶，排除了湖北和廣東兩個平原地區，範圍大大縮小。

幸運的是楊女士還記得父母和哥哥的姓名 ，雖然是家鄉話的叫法，但嚴旭恒根據諧音名字一一列出來，將資料發給縣局情報信息中心進行信息分析。經過比對，得出貴州省銅仁市思南縣一戶人家的信息與楊女士描述的情況非常吻合。嚴旭恒聯絡到這戶人家後，確認有個叫「楊某萍」的女子在二十多前走失，至今未回，終於成功為楊女士尋回親人。

在11月中旬，楊女士終於回到距離杭州1400公里的老家，見到闊別多年的媽媽時與對方擁在一起，兩人激動得眼淚止不住地流。