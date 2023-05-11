尋親80載｜戰火紛飛年代失散　潮汕姐弟兩鬢斑白終團圓

1943年，廣東潮汕澄海1歲多的男童在戰爭中與家人失散，後被人收養帶至梅州，取名鄧海南。

80年來，鄧海南多番到潮州尋親無果；今年，兩鬢斑白的他腦瘤加重，但堅決不肯住院治療，唯一心願是尋回失散的親人。事隔多年，鄧海南近日終於尋回家人，與失散80年的姐姐重聚。



《南方都市報》報道，1943年，潮汕淪陷時期，遭受日軍轟炸。無數個家庭流離失所、支離破碎。林氏家族原本一家九口人，4個女兒、3個兒子，年僅1歲多的兒子不幸與家人失散，被人收養帶至梅州，取名鄧海南。

鄧海南成年後娶妻生子，他從養父母口中得知自己是潮汕人後，始終沒有放棄尋親。其子鄧經思表示，幾十年來，父親上山採藥拿到潮州饒平去售賣，都會想辦法去庵埠等地尋找親人，但人海茫茫又沒有線索，無異於大海撈針，每次都失望而回。

鄧海南（右）和母親（左）舊照。（南方都市報）

鄧經思稱，父親現年81歲，卻不知道自己從何而來，「連身世都不知道。箇中滋味，只有他自己能切身體會」。他記得，同村一位老人也在戰亂飢荒年代去到梅州，生前一直想尋親，可惜未能如願就去世，「這件事情給我爸的觸動很大，他不希望人生留下遺憾」。

今年，鄧海南的腦瘤加重，兒女欲帶他到梅州人民醫院住院治療，但他一直不同意，只是反覆強調「不要花冤枉錢了，現在最大的心願是找到親人」。

為了幫助父親圓夢，鄧經思踏上尋親之路。今年3月，他將相關消息發到尋親的微信公眾號上，並委託佛山順德區公安局開展DNA鑑定比對。鄧經思曾將一份血液樣本交給第三方鑑定機構，當時有人提供線索稱家中老人疑似鄧海南親屬，但無法成功比對。

順德區公安局刑偵大隊獲取鄧海南的血液樣本後，開始鑑定工作。深入排查比對後，發現鄧海南與汕頭林氏家族可能存在親緣關係。在汕頭市澄海區夢歸潮汕尋親團及澄海區藍天救援隊的幫助下，最終排查到林玉招（暱稱「棉姑」）。

在等待血液比對結果期間，鄧經思與棉姑的兒子聊天時，才得知棉姑的弟弟小時候走失，特徵與鄧海南相符，「愈說愈相似，簡直一模一樣」。經過遺傳信息核查和人像比對，最終確認棉姑和鄧海南的生物信息屬於全同胞姐弟。

由於身體原因，鄧海南未能赴廣州認親。5月7日，失散80年的親姐弟終以視像形式相認。棉姑的兒子稱，今年85歲的母親記憶力差，但得知走失的弟弟還健在時，「開心得眼淚都掉下來了」。

鄧經思稱，認親前一晚，他從棉姑兒子手上收到祖母的照片，「我看了一遍又一遍，忍不住流淚，原來她在世時一直在尋找我爸」。當父親得知尋回親人後，亦不再抗拒治療，心態變得更加積極，「整個人也顯得有精神了！」。