內地女東京Fendi購物嬲爆　經理店員4人同下跪認錯　店長登門道歉

近日一名內地遊客在小紅書發帖稱「東京銀座芬迪FENDI 下跪一排道歉」。據博主表示，事件起因是她在日本銀座FENDI（芬迪）購物時，遭一名店員直接動手將身上正在試穿的披肩扒下，並給自己的客戶試穿。



內地女東京買奢侈品因1動作嬲爆投訴。（@安妮大頭仔 ）

內地女東京買奢侈品因1動作嬲爆投訴。（@安妮大頭仔 ）

據小紅書博主@安妮大頭仔貼文介紹，她來到日本旅遊，在銀座的Fendi打算入手一件黑色羊毛披肩，試穿後當即表示準備買下。因為店舖尚有3條庫存，於是她要求店員拿一條新的結帳。

其後另外一名中年男店員突然走到她身邊，「上手觸摸我的披肩直接從我身上拽下來拿走了」。女事主表示，事發時該名店員並未詢問過她的意見，「全程一句解釋也沒有，也沒跟我對話，直接扯走」。

披肩。（@安妮大頭仔 ）

女事主找到經理投訴，經理請求她一起到二樓人少的地方進行交涉。到二樓後，經理與兩名店員以及進行翻譯的店員共4人跪了一排給女事主道歉，並表示該名中年男店員是徵求過服務女事主的另一名店員的意見才拿走披肩。

女事主表示，經理告訴她沒有監控，但實際上是有的，且在女事主詢問該如何投訴時，該店幾位店員又通過中文翻譯告訴她沒有特殊渠道，也沒有郵箱可以投訴，但實際上該行為並不合規。

致歉郵件。（@安妮大頭仔 ）

致歉郵件。（@安妮大頭仔 ）

銀座店登門拜訪帶來的餅乾。（@安妮大頭仔 ）

銀座店店長也登門致歉。（@安妮大頭仔 ）

女事主表示對於該解釋並不滿意，並堅持到向總部投訴。後續女事主收到了總部以及銀座Fendi的郵件道歉，且銀座店店長也登門致歉：「銀座店店長帶著Kaneko經理，扯走我披肩的Tanikawa，還有新的中國翻譯SA（前天銀座店服務我的小哥和負責翻譯的中國SA沒來）一共四人出現在了我酒店大堂進行拜訪當面道歉」。

網民評論：

「對方是都跪著了，可是日本人本來就動不動下跪的啊，跪下對他們來說也不是什麼奇恥大辱吧。」

「當面道歉還要佔用你的時間。。。最好的反饋應該是收到相關人員接受處罰的消息。」

「很好，讓日本人都知道一下，中國人被欺負了是會反擊到底的。」

「如果道歉態度可以的話就算了，讓他們送點小禮品啥的。都下跪了差磕頭了。」

