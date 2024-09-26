日童深圳遇害「腸、肝臟外露亡」　當地日人：4成員工家屬暫回國

9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效不幸離世，事件震驚中日兩國。



日媒報道指出，儘管事件已過了一周，仍有許多家長與學生心有餘悸。有在深圳當地工作的日本人透露，公司有約3至4成員工家屬已暫時返回日本。



深圳日本人學校。（網絡圖片）

深圳日本人學校一名男童日前遇襲身亡，有分析指或影響中日關係改善。(Reuters)

綜合《富士新聞網》等日媒報道，犯人的動機依然成謎，令居住在深圳的日本人忐忑不安。一名當地的日本人透露，他們公司有3成至4成的員工家屬已經暫時返回日本。

一名日本人學校的家長接受日媒訪問時還原案發當時的狀況。她透露，男童遇襲後肝臟和腸子等內臟外露，心臟也一度停止。儘管在救護車抵達後，心臟恢復跳動，但男童的腹部與腳部傷勢太嚴重，其後仍然不治。一名家長當時上前幫助男童後，衣服全被血染成鮮紅色。

日媒報道指，深圳日本人學校自案發後關閉，師生預計在十一長假後才返回學校。學校附近道路已設置新的監視器。

日媒又指，這次事件讓在中國的日本人感慨「深圳安全神話崩毀」。許多日本人也要求孩子在中國外出時避免講日語、不要背日本式書包。

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