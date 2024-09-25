日男童深圳遇害引關注　中國駐日使館提醒赴日旅遊公民提高防範

9月18日，深圳日本人學校一名10歲日本男學生，在上學途中遭歹徒持刀傷害，最終經搶救無效不幸離世。事件震驚日本，引起外界對中國社會長期存在反日情緒的關注，也加劇了在華日本人對自身安全的憂慮。



中國駐日本大使館24日發通知稱，隨著中國「十一」假期將至，鑒於當前形勢，提醒在日中國公民和計劃赴日旅遊的中國公民提高防範意識，確保出行安全。



深圳日本人學校。（網絡圖片）

中國駐日本大使館呼籲在日中國公民和計劃赴日旅遊的中國公民關注六點，包括樹牢安全意識、做好行前準備、謹慎選擇出遊項目、注意交通安全、妥善保管財物，以及謹防電信詐騙。

在樹牢安全意識方面，中國駐日本大使館稱，要留意當地安全風險，遠離遊行、示威、集會人群。遵守當地法律法規，尊重當地風俗習慣。

同時，拍照、錄像、使用無人機等須符合當地規定。如遇糾紛，理性表達訴求，通過協商或法律途徑維護自身合法權益。緊急情況請及時向日本警方報案，並聯繫駐日本使領館求助。

深圳日本人學校一名男童日前遇襲身亡，有分析指或影響中日關係改善。(Reuters)

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