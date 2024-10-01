大陸客大鬧日本酒店　拍片逼台灣員工認｢是中國人｣　嬲到當場退房

日本某酒店日前發生一宗離譜事件，來自中國大陸的網友入住時，意外發現員工竟來自台灣，因此在櫃台辦理手續時，不斷追問台灣籍員工：「你是中國人嗎」、「台灣是不是中國的？」面對眼前情況，該名男員工仍不厭其煩，重複聲明自己是台灣人，並堅稱「台灣不是中國的」，氣得大陸網友當場退房、高喊不住了！



據了解，這宗事件發生在日本當地時間29日，從社交平台X瘋傳的影片清楚可見，一名大陸網友情緒激動，對著日本酒店的台灣籍員工拍攝，並持續問對方：「台灣是不是中國的？」而該名員工也淡定回應：

「台灣不是中國的」

「我們現在不要談政治」。



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聽完員工的回答，該名大陸網友顯得相當氣憤，甚至強硬表示：

「我跟你說，台灣就是中國的！你是台獨喔？」



儘管員工試圖緩和氣氛，大陸網友仍持續要求對方表態。至於在旁聯繫、試圖解決問題的日籍員工，也只好掛掉電話，大陸網友才結束錄影。

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事後，該名大陸網友還把影片分享至大陸旅宿平台「攜程」，強調自己是旅居日本華人，後續更決定退房：

「我退房都不要住！」



現場影片曝光後，在X引起討論，部分網友不禁留言批評，認為大陸網友的行為失禮、沒有質素，更像是到外國損害自己和大陸的形象。

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