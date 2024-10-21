上海男製作假購票網站賣演唱會「內部票」　詐騙近萬元被捕

上海市公安局徐匯分局近日破獲一宗新型演唱會門票詐騙案，疑犯通過登錄被害人官方票務平台賬號，發布個人動態，引誘被害人掃描二維碼進入第三方非法網站行騙。



《澎湃新聞》報道，9月底，市民陸先生報案稱，其在某官方票務平台上購買劉德華上海演唱會門票時遭詐騙，損失9000餘元（人民幣，下同）。

經查，陸先生在某網絡平台結識男子李某，對方聲稱有內部渠道可買門票，且是通過官方購票平台操作。陸先生根據對方要求提供身份信息，並下載官方App。

李某在陸先生的賬號個人動態欄發布事先製作好的假海報。（上海徐匯警方）

李某謊稱收到的登錄驗證碼為內部購票驗證碼。（上海徐匯警方）

陸先生收到驗證碼短訊後，李某便稱是內部購票的驗證碼，需要他提供。後經查證，該驗證碼實是官方賬號的登錄驗證碼，李某獲取後登錄陸先生的購票賬戶，並在後者的賬號個人動態欄發布事先製作好的假海報。李某謊稱，海報是官方工作人員提供的內部購票渠道，只要掃描海報上的二維碼就可購買門票。

陸先生和李某的聊天記錄及轉賬截圖。（上海徐匯警方）

陸先生和李某的聊天記錄及轉賬截圖。（上海徐匯警方）

陸先生掃描二維碼後進入第三方非法網站。（上海徐匯警方）

民警介紹，被害人陸先生在掃描二維碼後，已經進入騙子事先製作好的假冒購票網站，資金流轉也將失去保障。

陸先生根據李某要求將9000餘元轉入騙子的賬戶。經偵查，警方拘捕疑犯李某。到案後，李某對自己的犯罪行為供認不諱，並表示願意退還贓款。目前，李某因涉嫌詐騙罪被上海徐匯警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。