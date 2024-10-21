中國科學家令｢死亡｣50分鐘豬腦｢復活｣：或提升心臟驟停搶救成功率

據《新華社》10月18日消息，中山大學附屬第一醫院器官移植中心專家聯合國際團隊日前以封面文章形式在國際期刊《歐洲分子生物學組織分子醫學》發表報告，其中顯示他們利用國際首創的「離體大腦養護技術」，成功將一個「死亡」了50分鐘的離體豬大腦「復活」。



部份研究過程。（IT之家）

部份研究過程。（IT之家）

據報道，心臟驟停患者常發生嚴重的腦損傷，是導致死亡的主要原因。既往研究認為，大腦僅能耐受5至8分鐘缺血損傷，這導致心臟驟停患者搶救成功率極低。

這項研究以豬作為實驗對象，首先使豬心臟停跳，隨後將其大腦與身體分離。50分鐘後，研究人員將離體的大腦與體外生命支持設備通過插管連接，形成一套支撐大腦復蘇的生命系統。

結果顯示，該豬大腦被成功「救活」，能夠恢復大腦功能並保持一定時間的活力。研究團隊在6小時後主動終止了實驗。

這套設備採用該團隊自主研發的「離體大腦養護技術」，其中不僅含有人工心臟、人工肺臟部件，還利用血液常溫灌注技術養護著一個活的豬肝臟，為接入設備的離體豬大腦提供新鮮、有氧、代謝穩定的血液循環。

豬。（視覺中國）

研究顯示，單純心肺復蘇系統支持下，離體大腦水腫明顯，神經細胞活力顯著下降，大腦電生理活動逐漸消失；而在體外心肺肝複合生命系統的支持下，離體大腦的水腫顯著減輕，神經細胞的活力和細胞顯微結構得到明顯改善，可恢復並維持腦電活動。

這項由中山大學附屬第一醫院器官移植中心主任何曉順牽頭，德國移植協會前任主席比約恩·納尚、美國克利夫蘭醫學中心炎症與免疫中心專家安德烈婭·施萊格爾等多名科學家參與開展的研究表明，肝臟在心臟驟停後腦損傷的修復機制中起關鍵作用。

何曉順表示，該研究成果為心跳驟停搶救提供了新策略，未來有望提升心臟驟停患者搶救成功率，並為腦科學研究提供全新的平台。