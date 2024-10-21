江蘇4初中生因漲潮被困江邊　2獲救1死1失聯　家長質疑救援不及時

10月19日，4名初中生在江蘇張家港雙山島，因漲潮被困江邊臨水區域。10月21日，雙山香山旅遊度假區通報稱，其中2人獲救，1人死亡，仍有1人失聯。

網傳消息稱，雙山島救援人員到場後未有及時落水救援，家長質疑此舉錯過黃金救援時間。



網傳消息稱，10月19日下午，四名少年在張家港市金港鎮雙山島的江邊上捉螃蟹玩，但沒有注意潮汐漲水，被困水中。 遇難者家屬透露，孩子被困水中後第一時間撥打求救電話，雙山島的救援人員到場後，看到4名少年被困水中，卻沒有上前救援，反而致電海事局求助。由於等待時間過長，4人被卷入江中。

10月19日，4名初中生在張家港市金港鎮雙山島，因漲潮被困江邊臨水區域，其中2人獲救，1人死亡，仍有1人失聯。（微信公眾號＠魔都女巫）

10月19日，4名初中生在張家港市金港鎮雙山島，因漲潮被困江邊臨水區域，其中2人獲救，1人死亡，仍有1人失聯。（微信公眾號＠魔都女巫）

事發後，遇難者家屬到雙山島遊客入口處討公道，指責雙山島的救援人員見死不救，因為未有及時救援導致孩子溺水身亡。據悉，其中一名遇難者年僅13歲。目前，遇難者家長一直在網上發聲，要求還原事故真相。

事發後，遇難者家屬到雙山島遊客入口處討公道。（微信公眾號＠魔都女巫）

事發後，遇難者家屬到雙山島遊客入口處討公道。（微信公眾號＠魔都女巫）

事發後，遇難者家屬到雙山島遊客入口處討公道。（微信公眾號＠魔都女巫）

網傳遇難者家長在網上發聲，要求還原事故真相。（微信公眾號＠魔都女巫）

遇難者家屬透露，雙山島的救援人員到場後，看到4名少年被困水中，卻沒有上前救援。（微信公眾號＠魔都女巫）

有目擊者透露，事發時情況複雜，「親眼目睹，無能為力」。有網民認為，遇難者家屬是無理取鬧，作為監護人沒有照顧好孩子，卻埋怨救援人員；也有人表示，若有能力施救肯定會奮不顧身，「遇難者的命是命，救援人員的命也是命」。

有目擊者透露，事發時情況複雜，「親眼目睹，無能為力」。（微信公眾號＠魔都女巫）

10月21日，雙山香山旅遊度假區通報稱，10月19日下午2時35分許接到求助，4名初中學生在雙山島跨越擋浪牆進入江邊臨水區域，因漲潮被困。接到求助後，屬地政府、海事、公安、衛健、應急、消防救援等部門全力搜救。其中2人獲救，1人於10月21日上午找到、已無生命體征，1人失聯。

截至10月21日下午1時，救援力量已累計出動海巡艇62艘次，並協調安排護航艇8艘次、拖輪30艘、渡船16艘、過境船舶1100餘艘參與搜索救援。由於長江正值大潮汛，搜救難度較大，暫未發現失聯者。搜救工作仍然持續。