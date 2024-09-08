內地27歲健身男網紅意外溺亡 擁10萬粉絲 曾獲多個健體比賽冠軍
撰文：盛昀
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近日，在社交平台上擁有10萬多粉絲的健身博主劉燦的賬號，突然以其親屬身份發帖稱，劉燦於9月5日不幸溺水身亡。9月8日，內媒《上游新聞》報道，劉燦親屬及朋友證實，劉燦已經去世。
據報道，劉燦是重慶健體運動員（健體是健美的分支，更追求肌肉的美觀協調），曾獲得多個健體比賽冠軍，也作為coser（動漫角色扮演者）在社交平台上活躍。
他曾作為特邀coser參加過多個動漫展、音樂節，也曾在多個遊樂場擔任兼職NPC（裝扮成歷史人物、漫畫人物、遊戲角色等工作人員）工作，吸引了眾多粉絲，曾經扮演過《黑神話：悟空》中的二郎神。
9月6日，劉燦的抖音、小紅書賬號發帖稱，「我們非常遺憾地告訴大家，劉燦（我的侄兒）於2024年9月5號逝世，（因意外，溺水去世）終年27歲。」
9月8日，劉燦的妻子及劉燦兼職工作的相關公司均證實劉燦已經去世。劉燦的多位好友也證實了這一消息。健體運動員王強平表示，劉燦是自己的徒弟，自己6日下午就趕到江南殯儀館，7日上午劉燦已火化，「真的不能接受，眼淚都哭幹了。」
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