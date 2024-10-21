有片｜美女網紅馬路直播險被車撞死 嚇到花容失色 網民嘆：活該
撰文：中天新聞網
出版：更新：
熱愛直播的民眾要注意了！
四川省樂山市一名女子日前在路邊直播，竟遭一輛汽車撞翻，而這輛車撞到她後揚長離去，目前肇事者已被警方逮捕。
有網友認為馬路邊直播是女子不對 點圖放大看看事發一刻：
+9
《鳳凰網》報道，這宗事件發生於19日，根據現場影片顯示，一名身穿白色大衣的長髮妙齡女子，正架起手機坐在路邊直播。
豈料一輛私家車突然朝她衝過來，瞬間把她的桌子和設備撞翻，所幸車子並未撞到她，但她仍嚇得花容失色、錯愕不已。
事發後女子報警處理，肇事者已被逮捕。
【同場加映】車禍後「低胸緊身裙」美女指揮交通爆紅 本尊IG曝光 衣着更火辣
事後被查出辣妹是從事模特兒行業的女模張舒晴（點圖放大瀏覽）：
+26
事發後網友看法兩極，有人覺得女子晚上在路邊直播，視線昏暗，被撞「有點活該」；但也有人覺得直播沒有妨礙別人，車輛未注意安全必須負起責任。
事實上，直播慘遭被車撞的事件時有所聞，今年7月，女直播主「盈盈徒步西藏青藏線」在青海共和縣青海湖旅遊專線的公路邊直播時，遭一輛黑色車輛從後面高速撞上，場面驚悚。
當時她站在距離馬路非常近的地點，面帶笑容和粉絲互動，還秀出自己的襪子展示「健行」成果，豈料下一秒她就被車子撞上，事發後「盈盈」被緊急送往醫院治療，所幸僅是頭部受傷沒有生命危險。
【延伸閱讀】美國司機「猛鬼公路」車cam拍到恐怖影像 「半透明人」詭異踱步
點圖放大瀏覽：
+8
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】