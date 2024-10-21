有片｜美女網紅馬路直播險被車撞死　嚇到花容失色　網民嘆：活該

熱愛直播的民眾要注意了！



四川省樂山市一名女子日前在路邊直播，竟遭一輛汽車撞翻，而這輛車撞到她後揚長離去，目前肇事者已被警方逮捕。

影片拍到肇事司機不顧而去。（微博影片截圖）

有網友認為馬路邊直播是女子不對 點圖放大看看事發一刻：

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《鳳凰網》報道，這宗事件發生於19日，根據現場影片顯示，一名身穿白色大衣的長髮妙齡女子，正架起手機坐在路邊直播。

豈料一輛私家車突然朝她衝過來，瞬間把她的桌子和設備撞翻，所幸車子並未撞到她，但她仍嚇得花容失色、錯愕不已。

事發後女子報警處理，肇事者已被逮捕。

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台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

台灣高速公路2號發生一宗車禍，私家車疑似輾壓到砂石翻覆，導致車上兩人受傷。此時，一名女子穿著平口低胸、開高衩的緊身洋裝下車指揮交通，在網絡上立即爆紅。（記者爆料網）

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事發後網友看法兩極，有人覺得女子晚上在路邊直播，視線昏暗，被撞「有點活該」；但也有人覺得直播沒有妨礙別人，車輛未注意安全必須負起責任。

事實上，直播慘遭被車撞的事件時有所聞，今年7月，女直播主「盈盈徒步西藏青藏線」在青海共和縣青海湖旅遊專線的公路邊直播時，遭一輛黑色車輛從後面高速撞上，場面驚悚。

當時她站在距離馬路非常近的地點，面帶笑容和粉絲互動，還秀出自己的襪子展示「健行」成果，豈料下一秒她就被車子撞上，事發後「盈盈」被緊急送往醫院治療，所幸僅是頭部受傷沒有生命危險。

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