微信內測新功能：用戶可查看已刪除自己的好友

據內媒報道，社交軟件微信（Wechat）近期正在進行一項新功能內測，讓用戶可以查看已刪除自己的好友，並可以選擇性篩選與刪除。



據《東方財經》報道，以往微信好友設定為5000人左右，雖然對絕大部分用戶來說足夠使用，但對一些創業者、商務人士，尤其是知名CEO而言，這個上限會被輕而易舉突破，好友數達到幾萬人毫不為過。

而達到上限後，想要再添加新好友，通常會有兩種方式，一是返回通訊錄刪除一些不太熟悉的好友，但這對於不少人來說造成了極大的困擾，很多人採用過的第三方灰產工具也帶來了巨大的私隱發洩露風險。二是購買多部手機開通新微信，正如許多CEO面前常擺著多部手機及多個微信那樣。

當微信好友達到上限後，用戶通常會刪除一些不太熟悉的好友。（微信）

2020年初，微信提升單個賬號的好友上限數至10000人，後在2022年開放了批量刪除好友的功能。但與2022年支持用戶批量刪除自己不想聊的賬號不同，現時微信內測的新功能，是支持用戶刪除那些已經刪除了自己的好友。

今年6月，企微率先試水並支持支持企業批量刪除「單向客戶」，即已經把你刪除的用戶。企業微信裏員工可以直接勾選篩選出單向客戶，並一鍵刪除。而根據近期多位參與內測用戶在各社交網絡上放出的截圖，新版微信直接顯示了「推薦刪除人」，由此可查看自己被哪些好友刪除，並可一鍵刪除。微信還備注了簡單的推薦刪除理由，包含對方是否停用微信、添加好友時間和方式、最後聯繫時間、當前設備無聊天記錄等信息。

據網傳客服回覆截圖顯示，當用戶通訊錄好友達到上限後，為避免用戶在添加好友時無法繼續添加，系統會展示部分通訊錄好友信息，用於輔助判斷是否需要刪除部分聯繫人，用戶可以根據列表選擇刪除部分聯繫人後，繼續添加好友。目前，該功能正在灰度測試當中。