震撼彈！淘寶即將能用微信支付　不再限於支付寶　秒衝熱搜第1位

距離新的一輪淘寶優惠又近了，學生黨忙著為新學期填用品，打工人也準備為兩個假期買東西，新一輪買買買又開始啦！



但是很多人的支付習慣不限於支付寶，習慣用微信支付的人也大有人在，之前淘寶只支持支付寶，很多人都表示不方便。

就在9月4日，阿里騰訊支付互聯互通再迎新進展！直衝熱搜第一！引發了廣泛關注。

淘寶終於可以用微信支付，有關消息很快衝上熱搜第1位。（微博截圖）

淘寶終於可以用微信支付，有關消息很快衝上熱搜第1位。（微博截圖）

淘寶終於可以用微信支付，有關消息很快衝上熱搜第1位。（支付寶）

淘寶天貓發佈公告：

為提升消費者購物體驗，淘寶計畫新增微信支付能力，並於本意見徵集結束後，進行平台規則調整。本次調整將涵蓋全體淘寶和天貓商家。

有網友表示：

終於來了，等這一天太久了！

此次，微信支付成為淘寶的支付服務商，可以看做是多方共贏的典範。不同的平台和不同的支付工具交叉合作，既有利於提升支付便利性，也有利於提振消費活力。

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9月4日，針對微信支付全面接取淘寶的消息，淘寶天貓方面回應指，淘寶天貓始終秉持開放的合作理念，積極探索與各平台之間的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便利、愉悅、高效。

針對全面入淘，微信支付回應，目前與淘寶平台商家的功能適配正在開通中，具體上線時間請關注淘寶平台公告。

但目前付款頁面，還沒有出現微信支付的選項，淘寶官方客服表示，微信支付還在試行中，暫未全面開放，是否可以使用以支付頁面為準。

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早在2023年10月，就有不少網友曾反映淘寶支付頁面出現了「微信掃碼支付」的選項，還可以「去微信找朋友幫我付」。對此，淘寶官方回應稱微信掃碼支付功能仍在逐步開放，目前只針對部分用戶開放，而且僅有部分商品支持這項支付方式，具體能否使用以頁面顯示為準。

微信支付功能目前僅針對部分用戶逐步開放，但後續該功能將逐步進行全面覆蓋，且「這個時間不會太長」。以後大家又多一個方式支付，買買買的理由又多了一個！不過也要注意理性消費哦。

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【本文獲「廣州吃喝玩樂生活」授權轉載，微信公眾號：gzlive020】